Спортът по телевизията днес
05.03.2019 08.23
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид
08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - ЦСКА Москва
08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Киево
08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /10 епизод/
10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Емен
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Сампдория
10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Борусия Дортмунд
10:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Баскония - Жалгирис
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус
12:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - IV четвъртфинал, повторение)
12:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Рен - Орлеан, четвъртфинален мач за купата на Франция
12:05 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бостън Селтикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, повторение
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шалке - Манчестър Сити
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома
14:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - полуфинали, повторение)
14:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Андрей Рубльов /Русия/ - Михаил Кукушкин /Казахстан/ - четвъртфинална среща
14:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Бетис - Рен
15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Барселона - Реал Мадрид
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Ювентус
16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Обзор на турнира
17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 33-и епизод, повторение
17:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Виляреал - Спортинг Лисабон
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение
17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
18:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Лудогорец (2014-15), повторение
18:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Локомотив Кубан
18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - финал, повторение)
19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
19:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
19:05 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /10 епизод/
19:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
19:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига
19:35 BNT 3: Футбол: Зенит - Фенербахче - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"
20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена
20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Уникаха
20:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"
21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"
21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Реал Мадрид - Аякс
22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Екселсиор - ПСВ Айндховен
22:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение
22:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Тотнъм Хотспър, осминафинален мач реванш
22:15 Nova Sport: Футбол: Лион - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение
22:45 BNT 3: Футбол: Байер /Леверкузен/ - Краснодар - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Film Plus: Тенис: Hungarian Ladies Open, Будапеща (WTA International - четвъртфинали, повторение)
23:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"
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