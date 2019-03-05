Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - ЦСКА Москва

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Киево

08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /10 епизод/

10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Емен

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Сампдория

10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Борусия Дортмунд

10:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Баскония - Жалгирис

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус

12:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Рен - Орлеан, четвъртфинален мач за купата на Франция

12:05 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бостън Селтикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, повторение

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шалке - Манчестър Сити

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома

14:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - полуфинали, повторение)

14:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Андрей Рубльов /Русия/ - Михаил Кукушкин /Казахстан/ - четвъртфинална среща

14:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Бетис - Рен

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Барселона - Реал Мадрид

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Ювентус

16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Обзор на турнира

17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 33-и епизод, повторение

17:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Виляреал - Спортинг Лисабон

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

18:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Лудогорец (2014-15), повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Локомотив Кубан

18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - финал, повторение)

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

19:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

19:05 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /10 епизод/

19:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

19:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

19:35 BNT 3: Футбол: Зенит - Фенербахче - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"

20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена

20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Уникаха

20:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"

21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Реал Мадрид - Аякс

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Екселсиор - ПСВ Айндховен

22:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

22:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Тотнъм Хотспър, осминафинален мач реванш

22:15 Nova Sport: Футбол: Лион - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

22:45 BNT 3: Футбол: Байер /Леверкузен/ - Краснодар - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Hungarian Ladies Open, Будапеща (WTA International - четвъртфинали, повторение)

23:55 Max Sport 3: Студио "Футбол" 08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - ЦСКА Москва08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Киево08:30 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /10 епизод/10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Емен10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Сампдория10:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Дижон, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Борусия Дортмунд10:00 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение10:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Баскония - Жалгирис12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус12:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - IV четвъртфинал, повторение)12:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Рен - Орлеан, четвъртфинален мач за купата на Франция12:05 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, повторение13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бостън Селтикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, повторение14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шалке - Манчестър Сити14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома14:00 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - полуфинали, повторение)14:15 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Андрей Рубльов /Русия/ - Михаил Кукушкин /Казахстан/ - четвъртфинална среща14:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Бетис - Рен15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Барселона - Реал Мадрид16:00 Nova Sport: Баскетбол: Баскония - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига, повторение16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Ювентус16:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Обзор на турнира17:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 33-и епизод, повторение17:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Виляреал - Спортинг Лисабон17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение17:30 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете18:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Лудогорец (2014-15), повторение18:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Локомотив Кубан18:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение18:30 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - финал, повторение)19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване19:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение19:05 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /10 епизод/19:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване19:30 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига19:35 BNT 3: Футбол: Зенит - Фенербахче - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"20:00 Ring.BG: Най-великата футболна сцена20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Алба Берлин - Уникаха20:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор21:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение21:30 Max Sport 2: Студио "Футбол"21:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Реал Мадрид - Аякс22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Екселсиор - ПСВ Айндховен22:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение22:00 Max Sport 2: Футбол: Шампионска лига Борусия Дортмунд - Тотнъм Хотспър, осминафинален мач реванш22:15 Nova Sport: Футбол: Лион - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение22:45 BNT 3: Футбол: Байер /Леверкузен/ - Краснодар - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"23:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение23:30 Film Plus: Тенис: Hungarian Ladies Open, Будапеща (WTA International - четвъртфинали, повторение)23:55 Max Sport 3: Студио "Футбол" Днес+ Запази и Сподели



