Още снимки: test През 2020 г. Китай пуска най-бързите в света безпилотни влакове Маглев В началото на 2020 г. Китай ще представи ново поколение безпилотни влакове Маглев, който ще развиват до 200 км/ч, съобщи Джоу Цинхъ, президент на компанията разработчик CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd, цитиран от bulgarian.cri.cn.



