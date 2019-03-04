Спортът по телевизията днес
04.03.2019 08.09
08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Химки - Милано
08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Челси, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Парма
10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Екселсиор - ПСВ Айндховен
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Сасуоло
10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Алавес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бостън Селтикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, повторение
11:30 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Михаил Кукушкин /Казахстан/ - Стефанос Циципас /Гърция/ - финал
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид
12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Реал Мадрид
12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, запис
12:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Пари Сен Жермен - Дижон, четвъртфинален мач за Купата на Франция
12:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - четвъртфинали, повторение)
12:05 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение
13:20 BNT: Концерт на група "Фондацията" с участието на "Софийска филхармония", диригент Максим Ешкенази/п/
13:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор
14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Финал
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Фиорентина
14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Борусия Дортмунд
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис
15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно
15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Гран Канария - Панатинайкос
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус
16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Болоня
17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Акапулко Финал
17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис
17:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно
18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шалке - Манчестър Сити
18:05 Nova Sport: Футбол: Анже - Монако, мач от френската Лига 1, повторение
19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /10 епизод/
19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор
19:30 BNT 3: Футбол: Севиля - Лацио - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Обзор на турнира
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер
20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 32-и епизод, повторение
21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Акапулко Обзор на турнира
21:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Детройт Пистънс, мач от НБА, повторение
21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Уенздей - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно
22:00 TV+: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Емен
22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома
22:15 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение
22:45 BNT 3: Футбол: Зенит - Фенербахче - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"
23:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение
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