Спортът по телевизията днес

08:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Химки - Милано

08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Парма

10:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Екселсиор - ПСВ Айндховен

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Сасуоло

10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Film Plus: Футбол: Виляреал - Алавес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бостън Селтикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, повторение

11:30 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: Михаил Кукушкин /Казахстан/ - Стефанос Циципас /Гърция/ - финал

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид

12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Реал Мадрид

12:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Хъдърсфилд Таун, мач от английската Висша лига, запис

12:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Франция Пари Сен Жермен - Дижон, четвъртфинален мач за Купата на Франция

12:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко (WTA International - четвъртфинали, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

13:20 BNT: Концерт на група "Фондацията" с участието на "Софийска филхармония", диригент Максим Ешкенази/п/

13:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

14:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Финал

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Фиорентина

14:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Борусия Дортмунд

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, запис

15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно

15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Гран Канария - Панатинайкос

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико Мадрид - Ювентус

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Болоня

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Акапулко Финал

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, запис

17:30 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Удо Латек" , документален филм

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шалке - Манчестър Сити

18:05 Nova Sport: Футбол: Анже - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /10 епизод/

19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

19:30 BNT 3: Футбол: Севиля - Лацио - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Обзор на турнира

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер

20:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 32-и епизод, повторение

21:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Акапулко Обзор на турнира

21:00 Diema Sport: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Детройт Пистънс, мач от НБА, повторение

21:30 Film Plus: Футбол: Ел Класико: Реал /М/ - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Уенздей - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 TV+: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Емен

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома

22:15 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

22:45 BNT 3: Футбол: Зенит - Фенербахче - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"

23:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив ГО - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение