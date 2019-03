Още снимки: test Джесика Бийл на 37 Днес, 3 март, рожден ден празнува американската актриса и модел Джесика Бийл.



Джесика Клеър Бийл е цялото ? име.

Или, Минесота - там е родена.

Немски, френски, английски и индиански корени има.



8-годишна е, когато печели караоке конкурс и решава, че ще стане звезда в музикалния бранш.

11 - на толкова години е, когато за първи път се появява по телевизията в реклама на чипс Pringles.

12 години - на толкова е, когато става част от Международната асоциация за модели и таланти и започва да се снима в различни реклами.



14-годишна е, когато поставя началото на актьорската си кариера, като играе заедно с Питър Фонда в наградения със Златен глобус филм "Златото на Уили".

17 години е, когато се снима гола за списание Gear.

Ивана Чубук - при нея учи актьорско майсторство.



"Седмото небе" е телевизионното шоу, благодарение на което добива широка популярност.

"Илюзионистът", "Ще си бъда у дома за Коледа", "Непристойно поведение", "Тексаско клане", "Хичкок" са някои от по-популярните филми с нейно участие.

"Fly Away from Here" на Aerosmith и "Man of the Woods" на Джъстин Тиимбърлейк са имената на песните, в чийто музикални клипове Джесика Бийл взима участие.



Тежкият грим - никога не си е падала по него.

Фотографията е нейното хоби.

Килиманджаро изкачва актрисата през 2010 г., заедно с членове на фондацията на ООН, като част от кампания за повишаване на осведомеността за световната водна криза.

Антикварни очила без лещи колекционира Джесика Бийл.

Глутен и млечни продукти избягва да яде.

Йога редовно практикува актрисата.



Джейсън Уолш е името на личния ? фитнес треньор.

Джъстин Тимбърлейк е нейн съпруг. Заедно са от 2007 г. и се женят през 2012 г.

Сайлъс е името на момченцето на Джеска Бийл и Джъстин Тимбърлейк.



Ийст е името на кучето ?.

173 см - толкова е висока

18 милиона долара - на толкова е оценена нетната стойност на богатството ?. /lifestyle.bg Днес, 3 март, рожден ден празнува американската актриса и модел Джесика Бийл.Джесика Клеър Бийл е цялото ? име.Или, Минесота - там е родена.Немски, френски, английски и индиански корени има.8-годишна е, когато печели караоке конкурс и решава, че ще стане звезда в музикалния бранш.11 - на толкова години е, когато за първи път се появява по телевизията в реклама на чипс Pringles.12 години - на толкова е, когато става част от Международната асоциация за модели и таланти и започва да се снима в различни реклами.14-годишна е, когато поставя началото на актьорската си кариера, като играе заедно с Питър Фонда в наградения със Златен глобус филм "Златото на Уили".17 години е, когато се снима гола за списание Gear.Ивана Чубук - при нея учи актьорско майсторство."Седмото небе" е телевизионното шоу, благодарение на което добива широка популярност."Илюзионистът", "Ще си бъда у дома за Коледа", "Непристойно поведение", "Тексаско клане", "Хичкок" са някои от по-популярните филми с нейно участие."Fly Away from Here" на Aerosmith и "Man of the Woods" на Джъстин Тиимбърлейк са имената на песните, в чийто музикални клипове Джесика Бийл взима участие.Тежкият грим - никога не си е падала по него.Фотографията е нейното хоби.Килиманджаро изкачва актрисата през 2010 г., заедно с членове на фондацията на ООН, като част от кампания за повишаване на осведомеността за световната водна криза. Днес+ Запази и Сподели