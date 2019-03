Още снимки: test Антон Койчев,СДС: Европа е пред ценностен дебат, предстоящите избори са изключително важни Европа е пред ценностен дебат от доста време, което прави предстоящите избори изключително важни, а българите трябва да участват във вота, за да пратят представители в европарламента, които да отстояват определени ценности.



"Идеологическото позициониране няма само да мине по оста ляво - дясно, а по-скоро то ще мине по оста консервативно - либерално, тъй като много от левите сили в последните години преминаха в лагера на либералите и в повечето случаи виждаме, че те са главни защитници на подобни либерални тези", подчерта д-р Антон Койчев в студиото на "Денят ON AIR".



Той добави още, че партията му винаги е искала да има дейна коалиция, около принципи и политики, а на предстоящите избори за нов Европейски парламент СДС все още не се знае как ще се представи пред избирателите.



Д-р Койчев поясни, че към този момент вариантите са три: идейна коалиция, самостоятелно или заедно с друга партия, която е представител на ЕНП.



"Официални разговори все още не сме водили, а неофициални контакти или неформални срещи вероятно е имало. Единствената официална покана, която към момента е отправена към ръководството по каналния ред, това е от партия "Воля", която ние любезно и категорично отхвърлихме. До момента не сме имали официални разговори", посочи още той.



Пред Bulgaria ON AIR д-р Антон Койчев допълни, че вътре в СДС сега текат дебати и крайното решение ще бъде взето на Национален съвет на партията.



