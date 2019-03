Още снимки: test The New York Times: Американският газ вещае на Полша край на енергийната зависимост от Русия Втечненият газ, доставян в Полша от САЩ, Катар и Норвегия, не само ще помогне на милиони полски домове да получат светлина и топлина, но и представлява важна геополитическа стратегия. Според The New York Times, ако доставчиците не я разочароват, Полша ще има повече от достатъчно газ, за ??да се отърве от зависимостта от руското гориво.



Огромни танкери влизат в полското пристанище Свиноуйсце в Балтийско море два пъти месечно. Те транспортират втечнен природен газ от производители в Катар, Норвегия и - все по-често - от САЩ. Според The New York Times, това гориво не само ще спомогне за осигуряването на светлина и топлина на милиони домове в Полша, но и представлява важна геополитическа стратегия: Полша възнамерява да прекрати зависимостта си от руската енергия.



Полша е открила готов заместител на руското гориво под формата на САЩ, които имат големи запаси от природен газ. Американските компании вече имат договори за десетилетия и обещават да предоставят на Полша обем газ, равен на половината от сегашния им внос на синьото гориво.



„Когато Полша получи избор на доставчици и печеливши търговски споразумения, тя с радост придоби американската продукция”, заяви Дейвид Голдуин, ръководител на консултантската компания Goldwyn Global Strategies.



Решителността на Полша е неразривно свързана с пристанището Свиноуйсце. Спирането на доставките през 2009 г., причинено от разногласия между Русия и Украйна, послужи като стимул за Полша да изгради терминал. Днес, благодарение на това пристанище, отношенията на Полша с Русия вече се формират наново.



Газовите доставки от Катар започнаха през 2015 г., допълнени от еднократни доставки от производители като Норвегия и САЩ. През последните шест месеца три американски компании са подписали дългосрочни споразумения с Полша. И ако с всички доставчици на газ се изградят успешни отношения, Полша ще има повече от достатъчно газ, за да замени обема, доставян от „Газпром” днес./pogled.info Втечненият газ, доставян в Полша от САЩ, Катар и Норвегия, не само ще помогне на милиони полски домове да получат светлина и топлина, но и представлява важна геополитическа стратегия. Според The New York Times, ако доставчиците не я разочароват, Полша ще има повече от достатъчно газ, за ??да се отърве от зависимостта от руското гориво.Огромни танкери влизат в полското пристанище Свиноуйсце в Балтийско море два пъти месечно. Те транспортират втечнен природен газ от производители в Катар, Норвегия и - все по-често - от САЩ. Според The New York Times, това гориво не само ще спомогне за осигуряването на светлина и топлина на милиони домове в Полша, но и представлява важна геополитическа стратегия: Полша възнамерява да прекрати зависимостта си от руската енергия.Полша е открила готов заместител на руското гориво под формата на САЩ, които имат големи запаси от природен газ. Американските компании вече имат договори за десетилетия и обещават да предоставят на Полша обем газ, равен на половината от сегашния им внос на синьото гориво.„Когато Полша получи избор на доставчици и печеливши търговски споразумения, тя с радост придоби американската продукция”, заяви Дейвид Голдуин, ръководител на консултантската компания Goldwyn Global Strategies.Решителността на Полша е неразривно свързана с пристанището Свиноуйсце. Спирането на доставките през 2009 г., причинено от разногласия между Русия и Украйна, послужи като стимул за Полша да изгради терминал. Днес, благодарение на това пристанище, отношенията на Полша с Русия вече се формират наново.Газовите доставки от Катар започнаха през 2015 г., допълнени от еднократни доставки от производители като Норвегия и САЩ. През последните шест месеца три американски компании са подписали дългосрочни споразумения с Полша. И ако с всички доставчици на газ се изградят успешни отношения, Полша ще има повече от достатъчно газ, за да замени обема, доставян от „Газпром” днес./pogled.info Днес+ Запази и Сподели