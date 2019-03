Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 BNT 3: Футбол: Челси - Малмьо - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"

06:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Акапулко Втори полуфинален мач

06:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Байерн Мюнхен - Херта, мач от германската Бундеслига

06:00 Film Plus: Пряко: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко - II полуфинал (WTA International)

08:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

08:00 Diema Sport: Футбол: Верея - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Гран Канария - Панатинайкос

08:00 Max Sport 3: Футбол: Купа на Турция Касъмпаша - Ахисарспор, четвъртфинален мач реванш

08:30 Film Plus: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай (WTA Premier - финал, повторение)

10:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

10:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Втори полуфинален мач

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Интер

10:00 Nova Sport: Футбол: Лийдс Юнайтед - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Diema Sport: Волейбол: Мач от Суперлигата, повторение

11:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Реал Мадрид

12:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Акапулко Първи полуфинален мач

12:00 Max Sport 3: Футбол: Копа Либертадорес Атлетико Насионал - Либертад

12:05 Nova Sport: Футбол: Бордо - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение

12:30 BNT 3: Футбол: Байер /Леверкузен/ - Краснодар - среща-реванш от 1/16-финалите на турнира "Лига Европа"

12:30 Diema Sport: Футбол: Дунав - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 32-и епизод, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай (WTA Premier - финал, повторение)

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 27-и епизод, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Борусия Дортмунд

14:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - ЦСКА Москва

14:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Арчибалд" , документален филм

14:30 Nova Sport: Футбол: Саутенд Юнайтед - Барнзли, мач от английската Лига 1, директно

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

15:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, директно

15:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - Анадолу Ефес

15:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко - полуфинали (WTA International - повторение)

15:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Аугсбург - Борусия Дортмунд

15:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Парма

16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт - Хофенхайм, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Бирмингам Сити, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

17:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Дубай Финал

17:00 BNT 3: Тенис-турнир от сериите АТР 250, Марсилия: финал

17:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Септември, мач от Първа професионална лига, директно

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Фрайбург

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Сасуоло

19:00 Ring.BG: Пряко, Волейбол Серия А: Кастелана Гроте - Сиена

19:25 BNT 3: Баскетбол: Финал на турнира за Купата на България пряко предаване от "Арена Асарел" /Панагюрище/

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен, директно

19:30 Nova Sport: Футбол: Каен - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, запис, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

19:30 Max Sport 1: Тенис: ATP 500 Акапулко Втори полуфинален мач

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport: Футбол: Анже - Монако, мач от френската Лига 1, директно

21:30 Ring.BG: Великата футболна сцена

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Рома

21:45 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Барселона, финал за Купата на краля, повторение

21:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Екселсиор - ПСВ Айндховен

21:50 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, запис

22:00 Film Plus: Тенис: Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко - полуфинали (WTA International - повторение)

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:30 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Славия - Левски (2014-15), повторение

23:30 Max Sport 2: Футбол: Мейджър Лийг Сокър Кълъмбъс Крю - Ню Йорк Ред Булс

