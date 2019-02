Още снимки: test Без IT сектора няма иновации, убеден Радев Иновациите са отражение на нивото на национални амбиции за бъдещето и на важното взаимодействието между бизнеса държавните институции и образователните институции. Това заяви президентът Румен Радев на осмия конкурс за принос в развитието на информационните технологии, който се провежда под негов патронаж.



Българският ИТ сектор се превръща във водещ в нашата икономика, докато до преди няколко години на него се гледаше като на модна тенденция, допълни Радев. Идеите, които генерира този сектор, са важни за нашето развитие по думите му, защото без него иновации на практика няма. IT секторът предоставя решение на проблема с липсата на работна ръка, убеден е Радев.



Заедно с младите таланти IT секторът дава конкурентно предимство на нашия регион.



Президентът връчи наградата на БАИТ за специален принос на създателя на образователната платформа с видео уроци "Уча се" Дарин Маджаров.Той е включен в класацията на "Форбс" за бъдещи лидери на България. "Това е пример как няма предел за успеха, когато смелостта на идеите и упоритостта извират от благородна кауза. Тази благородна кауза е бъдещето на нашите деца", каза още президентът.



Дарин Маджаров обеща още усърдие за развитие на платформата, която цели да стимулира учениците и да ги обучи на ценности, които да ги изведат до успеха в България или в чужбина.



"Нека се почувстваме окрилени и обнадеждени от младите таланти", заяви Огнян Траянов, председател на УС на Българската асоциация по информационни технологии.



По думите му трудът на компаниите се осмисля от клиентите, а удовлетворението идва, когато животът и бизнесът се облекчат, прилагайки резултатите от положения труд за създаване на нови технологии.



Част от стратегията за привличане на чуждестранни инвестиции у нас е логистичният парк в Бургас.



Младежка награда за приноса си в развитие на електронните системи получи Енчо Шахънов, ученик в ТУЕС -София.



В категорията образователна награда беше отличена Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в град Бургас.



Там се обучават специалисти в сферата на високотехнологичната индустрия, която допринася за развитие на икономиката.



Министерството на туризма, журналисти и корпоративни проекти също бяха отличени на церемонията. Награда в категорията общинска администрация беше присъдена на община Варна.



От своя страна евродепутатът Ева Майдел заяви, че България е световна марка за качество в сферата на информационните технологии.



