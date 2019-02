Още снимки: test Корпоративна Америка мина на дългова диета Американските компании най-накрая започнаха да слушат инвеститорите в акции и облигации, които натискаха корпорациите да намалят дълга си, пише Bloomberg.



General Electric Co. продава биофармацевтичният си бизнес на Danaher Corp. за над $21 милиарда и ще използва средствата, за да покрие дълга си. Kraft Heinz Co. заяви миналата седмица, че намалява дивидента си и ще използва парите от продажбите на активи, за да намали своите задължения. Рандал Стивънсън, главен изпълнителен директор на AT&T, каза миналия месец, че най-важният приоритет на компанията за 2019 година е да намали своя дълг.



Тези планове са добра новина за облигационерите, които с години гледаха как компаниите теглят все повече и повече, за да финансират придобивания, които трябваше да увеличат цената на акциите, посочва Браян Кенеди, старши портфолио мениджър в Loomis Sayles & Co.



Стъпките, които тези компании предприемат, може да означава, че кредитната буря, за която множество банки и инвеститори се готвят, може да е по-малка. JPMorgan Chase & Co. заяви във вторник, че ръстът на кредитирането ще се забави заедно с увеличаващата се възможност за рецесия.



Инвеститорите в акции и облигации често натискат компанията в различни посоки: първите искат предприятията да поемат повече риск и да теглят повече заеми, за да подобрят растежа на печалбата. Облигационерите пък настояват за по-умерено увеличаване на дълга и по-малко обратни изкупувания на акции. Но това се променя.



"Сега интересите на двете групи се сближават", казва Том Мърфи от Columbia Threadneedle Investments. Когато в понеделник GE заяви, че ще започне да продава активи, за да покрие дълг, акциите ? подскочиха.



