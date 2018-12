Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2018-а", обзор, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

08:30 Max Sport 3: Футбол: Талантите на Ла Лига Севиля - Ювентус

09:00 Max Sport 3: Футбол: Талантите на Ла Лига Барселона - Валенсия

09:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

09:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 24-и епизод, повторение

09:30 Max Sport 3: Футбол: Талантите на Ла Лига Реал Мадрид - Бетис

10:00 Eurosport 2: Тенис: Купа "Хопман", Велкобритания - Гърция

10:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Нефтохимик, мач от Суперлигата, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

10:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Спасяванията на 2018"

11:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Головете на 2018"

11:30 Eurosport 2: Тенис: Купа "Хопман", Австралия - Франция, директно

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Иниеста до безкрай", документален филм

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Лил - Тулуза, мач от френската Лига 1, повторение

12:05 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Дарушафака - Олимпиакос

12:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Сампдория

13:30 Film Plus: Тенис: Крейчикова/Синякова - Бабош/Младенович (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - двойки финал и награждаване, повторение)

14:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Max Sport 1: Тенис: Мубадала Мач за трето място

15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - финал и награждаване, повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 19-и епизод, повторение

16:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

16:00 Max Sport 2: Футбол: Италианска Серия А Парма - Рома

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Емполи - Интер

17:00 Diema Sport: Футбол: Бристъл Сити - Родъръм Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Max Sport 1: Тенис: Мубадала Финал

17:30 BNT 3: ФИФА Световно първенство 2018 документален филм

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Max Sport 2: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Торино

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Nova Sport: Футбол: Анже - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор на първия полусезон

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Болоня

19:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

20:00 Diema Sport: "Българският волейбол през 2018-а", обзор, повторение

20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Най-добрите двубои на 2018"

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

21:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

21:00 Max Sport 2: Футбол: Талантите на Ла Лига Мач за трето място

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Естудиантес, мач от испанската баскетболна лига, директно

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - СПАЛ

22:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

22:00 Max Sport 2: Футбол: Талантите на Ла Лига Финал

22:00 Eurosport 2: Тенис: Купа "Хопман", Австралия - Франция

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

23:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

