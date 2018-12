Още снимки: test Tiffany & Co. едно сребърно Lego и дизайнерските прищявки Коледа отмина, подаръците са раздадени и сякаш манията по онези лъскави, но не особено потребни вещи, които незнайно защо искаме, също отмина. Ако сме от хората, които не са фенове на материалното и скъпите подаръци, със сигурност ще се зачудим кой би дал толкова пари за тези вещи. Но ако си падаме по лукса, вероятно още сега ще поискаме да притежаваме нещо подобно.



Компанията Tiffany & Co. е добре позната с луксозните си бижута и най-вече с красивите годежни пръстени. Ако за подобна цел някои биха оправдали да се пръсне крупна сума, то да дадеш 1650 долара за 10 кубчета сребърно Лего си е чисто разхищение.



Всъщност, това е една от хрумките в колекцията на Tiffany & Co. "Everyday Objects", която ни представя луксозни версии на вещи, които вероятно имаме у дома и вероятно използваме в ежедневието си. Вещи, от които е почти сигурно, че нямаме нужда, но някак много ни се иска да ги имаме. Ей така, защото са готини.



Това нестандартно и доста луксозно Лего определено не е подарък за деца, които да развиват своята креативност. Неговото предназначение е просто да краси дома и да показва на околните, че можем да си го позволим.



За разлика от кубчетата за редене, покрити с чисто сребро, останалите продукти от колекцията, предназначена най-вече за редовните клиенти на Tiffany & Co., които не си броят парите, имат и практическо приложение.



Като започнем със сребърния нож за пица, минем през острилката за моливи от сребро и стъкло, йо-йо от сребро и орехова дървесина, сребърна кутийчица за хапчета, напомняща картонена от китайска храна и стигнем до златна сламка за напитки, пише Insider.



Кълбо с прежда със сребърни нишки за 9000 долара и сребърно гнездо за яйца за 10 000 долара са най-скъпите продукти в колекцията с "ежедневни вещи", които спокойно можем да заменим с по-евтините им алтернативи без да свърши светът. Но и вещи, които отдалеч крещят, че имаме висок стандарт на живот. /lifestyle.bg