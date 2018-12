Още снимки: test 2018 Cordie Awards: YouTube TV взе приза за най-добър ТВ стрийминг на живо Tова коя е най-добрата стрийминг телевизия на живо е въпрос, който често възниква у потребителите. Нито една услуга не е идеална, но има такива, които са по по-популярни от другите. Тазгодишното издание на Cordie Awards отличи YouTube TV като най-добрата стрийминг платформа за телевизия на живо. Подгласници са DirecTV Now и Sling TV.



Въпреки че YouTube TV взе първото място, тя далеч не е доминираща, а още по-интересно е колко много платформи си оспорват сегмента. Така може да се каже, че към края на 2018 г. все още младият пазар на стрийминг телевизия на живо е отворен за широк кръг конкуренти.



Ето пълното подреждане в класацията:



YouTube TV

DIRECTV NOW

Sling TV

PlayStation Vue

Hulu

Philo

fuboTV

AT&T Watch TV



Въпросът сега е какво ще се случи през 2019 г. AT&T вече призна, че очаква DirecTV Now да изгуби клиенти в следващите месеци за сметка на новите играчи T-Mobile TV и Vidgo. Няма съмнение обаче, че през новата година все повече ще расте броят на потребителите, които се отказват от кабелите за сметка на удобството от стрийминга на аудио и видео съдържание. /hicomm.bg



