Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

06:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Милано

06:30 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Тенис, Лейвър къп: Новак Джокович/Роджър Федерер - Кевин Андерсън/Джак Сок - среща на двойки от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

07:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Головете на 2018"

08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Бетис - Ейбар

10:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Световно първенство по волейбол: България - Иран - среща от втората групова фаза

10:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

10:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Монтана, мач от Суперлигата, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Фиорентина

11:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор на първия полусезон

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

12:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2018-а", разширен обзор, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Анже - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

12:05 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Шанхай Борна Чорич срещу Новак Джокович, финал

12:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 18-и епизод

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фрозиноне - Милан

14:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи АДО Ден Хааг - Фейенорд

14:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

14:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно

15:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Тенис, Лейвър къп: Роджър Федерер - Джон Иснър - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

15:30 Film Plus: Тенис: Анджелик Кербер - Кики Бертенс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

16:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

16:00 Max Sport 2: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Лацио

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Ювентус

16:00 Max Sport 1: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Парма

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

17:00 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Diema Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

17:45 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Петра Квитова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Сасуоло

19:00 Max Sport 2: Футбол: Италианска Серия А Торино - Емполи

19:15 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

19:15 Nova Sport: Футбол: Норич Сити - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип, запис, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Обзор

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 24-и епизод

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

21:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

21:20 Nova Sport: Футбол: Шефилд Юнайтед - Дарби Каунти, мач от Чемпиъншип, запис

21:30 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Челси, мач от английската Висша лига, директно

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Наполи

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Ейбар (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Миша Зверев срещу Григор Димитров

23:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

23:00 BNT 4: Хей, здравей! концерт на група Спринт

23:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

23:10 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Нант, мач от френската Лига 1, повторение

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:30 Film Plus: Тенис: Яник Ханфман - Роберто Кироз (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)



