Папата призова да си спомним, че посланието на Рождество Христово е любов и състрадание Главата на римокатолическата църква папа Франциск отправи традиционната коледна благословия „Urbi et Orbi" - "Към града и към света".



"Честита Коледа, скъпи братя и сестри! Всички хора на Земята сме братя и сестри и така трябва да живеем. Различията между нас не бива да ни пречат, те са богатство", каза папа Франциск във Ватикана пред събралите се поклонници.

Благословията на папата „Urbi et Orbi“ е един от най-разпознаваемите католически ритуали, въведен едва през 13-ти век. Папският поздрав се отправя на големи църковни празници като Рождество и Възкресение.



Снощи главата на Римокатолическата църква призова в своята литургия за Бъдни вечер хората да забравят материализма, ненаситността и трупането на вещи и да се фокусират върху посланието на празника Рождество Христово, което е послание за любов, за скромност и за милосърдие, предадоха световните агенции и електронното издание на "Кориере дела сера".



За шести път Франциск отслужва литургията за Бъдни вечер в базиликата Свети Петър във Ватикана. В своята проповед към събралите се богомолци папата каза, че неутолима ненаситност бележи цялата човешка история, дори и в наши дни, когато парадоксално малцина похапват охолно, докато прекалено много хора са лишени от ежедневната си дажба от хляб, нужен им за оцеляване.



Папата призова богомолците да разберат, че животът се подхранва не от предметите, които човек притежава, а от любовта, не от ненаситността, а от милосърдието, не от изобилието, с което да се парадира, а от простота и скромността, която да се брани.



"Трябва да прекрачим отвъд върха на егоизма, не трябва да се плъзгаме в урвите на светското и на консуматорското", пледира още Франциск. "Нека се запитаме: Имам ли действително нужда от много неща, от сложни рецепти за живот? Ще успея ли да изкарам без толкова излишни предмети, за да водя един обикновен живот? Нека се запитаме: На Коледа ще споделя ли моя хляб с онзи, който е лишен от него?", допълни папата.



И докато папата отслужваше литургията във Ватикана, ватиканският държавен секретар Пиетро Паролин беше в Ирак, за да отпразнува Коледа с общността на халдейските католици. Те бяха сред религиозните малцинства, пострадали от вдъхновеното от Ислямска държава насилие в Ирак, прокудило десетки хиляди хора от домовете им.



В Багдад Паролин се срещна с премиера на Ирак Адел Абдел Махди. Предстои негова визита до Северен Ирак за среща с кюрдските лидери в Ербил, както и посещение в провинция Ниневия, където той ще отслужи литургия в град Каракош.



