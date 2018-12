Още снимки: test Българско откритие в топ 10 на археологическите находки Българско откритие е в топ 10 на археологическите находки на 2018. Класацията е публикавана в изданието на Археологическия институт на Америка.



Откритието, класирано под номер 2, е на гръцки търговски кораб, датиран на повече от 2400 години, открит край българското крайбрежие в Черно море.



Използвайки най-новите технологии, достъпни преди това само за компаниите за добив на нефт, газ и възобновяеми енергийни източници, по проекта The Black Sea Maritime Archaeology Project (Black Sea MAP) бяха изследвани над 2000 кв. км морско дъно.



В рамките на проекта са открити над 60 корабни останки, вариращи по възраст - от казашки флот от 17-ти век, през римски търговски кораби, пълни с амфори до кораб от класическия период.



Именно по време на последната фаза в края на 2017 г. екипът открива това, което бе потвърдено като най-старото в света корабокрушение - дизайнът на гръцкия търговски кораб е срещан преди това само на древногръцката керамика като "Вазата със сирените" в Британския музей.



Корабът се намира на повече от 2 км дълбочина в Черно море, където водата е аноксична (без кислород) и може да съхрани органични материали в продължение на хиляди години. Една малка част от кораба е датирана с въглерод и е потвърдено, че това е най-старото запазено корабокрушение, известно на човечеството.



Ето и останалите открития:



Най-старите рисунки от човек

1. Най-ранните доказателства за рисунки, направени от хора, са открити в пещерата Бломбос в южната част на Южна Африка. Екип, ръководен от професор Кристофър Хеншилууд от Университета в Берген, Норвегия, откри древна рисунка на около 73 000 години. Откритието предшества предишни подобни находки от Африка, Европа и Югоизточна Азия с най-малко 30 000 години.



"Рисунката" се състои от кръстосани цветни шарки, изработени от шест линии, пресечени с други три върху кремъчно парче. Изглежда, че образецът първоначално е бил много по-голям, тъй като линиите свършват рязко и може да са били по-сложни. Екипът смята, че са направени със заострено парче охра с връх от 1 до 3 мм.



Нови линии като на Наска



3. С помощта на дронове археолози откриха повече от 25 нови геоглифа, изсечени в крайбрежна пустиня в долината Палпа в южната част на Перу, близо до линиите на Наска. Повечето от новите геоглифи, включително фигурите на косатка и танцуваща жена, изглежда са направени от културата Паракас преди повече от 2000 години, стотици години преди жителите на Наска да са създали подобни гигантски рисунки наблизо.



Позлатена маска на мумия



4. Откритието е един от резултатите на двегодишните проучвания на група археолози от Тюбингенския университет в Германия на гробищния комплекс Саккара в Долен Египет. След усилени проучвания откриват сребърна маска с тънко златно покритие, на възраст от около 2500 години, като очите ? са инкрустирани с калцит (минерал) и оникс (полускъпоценен камък). Маската била открита върху лицето на мумия на мъж, положена в дървен ковчег.



Въпреки че ковчегът е сериозно разрушен, върху него все още се различавали част от надписи и рисунки. Сред тях експертите различили изображението на древноегипетската богиня на небето Нут, както и името и титлата на някогашния притежател на необикновената маска.



Гробният комплекс, в който работят изследователите от Тюбинген, се състои от няколко гробници с шахти, някои от които дълбоки над тридесет метра. Над една от главните шахти археолозите открили останки от правоъгълна сграда, изградена от тухла и варовикови блокове - явно там се е извършвало мумифицирането.



5. Древна гробница със запазени стенописи до Неапол



Два пъти по-голям от Помпей, древният град Кумей се намира на 25 километра западно от Неапол, на Тиренско море с изглед към остров Иския, в археологическия парк Кампи Флегрей. Древните историци смятат Кумей за най-старото гръцко селище в западния свят. Основан през втората половина на VIII в. Пр. Хр. от гърците от Евбея, градът бързо се разраства и просперира.



През последните години френски изследователи се фокусираха върху област, където са открити гръцки светилища, пътища и некропол. Сред стотиците древни гробници, разкрити от 2001 г. насам, те са открили поредица от сводести гробни камери от туф (вулканичен камък в района).



В гробницата се влиза през врата, запечатана с голям каменен блок. Вътрешното пространство се състоеи от камера с три свода или погребални легла. Датирана е от II в. пр. Хр. и показва високия социален статус на погребаните вътре.



Досега са открити само гробници, боядисани в червено или бяло, но през юни 2018 г. изследователите са открили стая с изключително изпълнение на фрески по стените. Все още се вижда голият слуга, носещ кана с вино и ваза. Смята се, че гостите на пиршеството са изрисувани по страничните стени. Могат да се различат и други елементи на пира. В допълнение към отличното състояние на западените мазилки и пигменти, такъв декор в гробница, построен през този период, е рядкост.



Хляб от земеделие отпреди близо 15 века



6. При археологически разкопки в североизточна Йордания изследователите са открили овъглени останки от плоски хлябове, изпечени от ловци-събирачи преди 14 400 години.



Това е най-старото пряко доказателство за хляб, предхождащо появата на селското стопанство с най-малко 4000 години. Резултатите показват, че производството на хляб на базата на диви зърнени култури може да е насърчило ловците-събирачи да отглеждат зърнени култури и по този начин да допринасят за земеделската революция в неолита.



Земетресение разкри древен храм в Мексико



7. Земетресение с магнитуд 7.1 по Рихтер доведе до откриването на древен храм, посветен на бог Тлалок под пирамидата на Теопанцолко в Куернавак, Мексико.



Откритието е направено, когато изследователи от Института по антропология и история (ИНАХ) са извършили радарни проучвания, за да оценят повредата на пирамидата на ацтеките и са открили храм с размери 6 на 4 метра в пирамидата.



Разрушителното земетресение, което нанесе щети в централната част на Мексико през септември 2017 година, води и до едно забележително откритие: останките от храм, посветен на бога на дъжда в една от пирамидите на ацтеките.

Храмът, посветен на бога на дъжда, се отнасякъм културата тлахуика, развила се в региона.

След мощното земетресение през септември 2017 година „в пирамидата се наблюдават значителни размествания в структурата на ядрото ?“, казва археологът Барбара Кониека от Националния институт по антропология и история (INAH).



Останки на римлянин, бягащ от Везувий



8. Римлянин е обезглавен и смазан от камък, докато бяга от изригването на Везувий в Помпей. Археолозите са направили откритието в археологическия парк в Помпей на кръстопътя на Vicolo delle Nozze d’Argento и наскоро открития Vicolo dei Balconi, който се простира до Via di Nola.



Първоначалните проучвания показват, че човекът е оцелял през първата фаза на изригване на вулкана и впоследствие търси спасение по алеята, покрита с дебел слой лапили (откъснали се от гърлото на кратера частици или застинала във въздуха лава - б.р.). В последвалите пирокластични изригвания (бързо движещи се потоци от свръхнагорещени скали, тефра, сажди и токсични газове - б.р.) гръдният кош на жертвата е бил смазан от голям камък, изхвърлен от вулканичния облак.



Рядка германска подводница намерена в Скагерак





9. Германската подводница U-352, за която се твърди, че с нея е избягало командването на Третия райх бе намерена на дъното пролива Скагерак. Подводницата е открита от сътрудниците на Морския военен музей в Ютландия на 123 метра дълбочина, близо до мястото, обозначено от Британските военновъздушни сили през 1945 г.



Според една от версиите U-352 e била потопена от британския бомбардировач B24-Liberator. Това е най-модерната подводница, строена от германците през Втората световна война. Само две са били пуснати по вода. Засега тя няма да се вади на повърхността.



Древният кралски град Мардаман е открит





10. Преводите на асирийските писания, открити от археолозите от Тюбингенския университет, разкриха една тайна за историята: мястото, където са открити глинените плочи, известни като Басетки, в автономния регион на Кюрдистан в Ирак, е древният кралски град Мардаман.



Този важен северен месопотамски град се цитира в древни източници, но изследователите не знаят къде се намира. Съществувал е между 2200 и 1200 г. преди новата ера, бил е кралство или столица на провинция и е бил завладяван и унищожаван няколко пъти.



Подводницата е открита от сътрудниците на Морския военен музей в Ютландия на 123 метра дълбочина, близо до мястото, обозначено от Британските военновъздушни сили през 1945 г.Според една от версиите U-352 e била потопена от британския бомбардировач B24-Liberator. Това е най-модерната подводница, строена от германците през Втората световна война. Само две са били пуснати по вода. Засега тя няма да се вади на повърхността.Древният кралски град Мардаман е открит10. Преводите на асирийските писания, открити от археолозите от Тюбингенския университет, разкриха една тайна за историята: мястото, където са открити глинените плочи, известни като Басетки, в автономния регион на Кюрдистан в Ирак, е древният кралски град Мардаман.Този важен северен месопотамски град се цитира в древни източници, но изследователите не знаят къде се намира. Съществувал е между 2200 и 1200 г. преди новата ера, бил е кралство или столица на провинция и е бил завладяван и унищожаван няколко пъти.