Спортът по телевизията днес
25.12.2018 07.59
06:00 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Томас Белучи (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
06:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ
06:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Гран Канария
07:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор
07:15 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света
08:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис/Дориан Дюкоа - Марсело де Молинер/Пурав Раджа (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Алавес
10:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига
10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Каляри
12:00 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм
12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Леганес - Севиля
12:05 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лион, мач от френската Лига 1, повторение
12:05 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Новак Джокович срещу Роджър Федерер, финал
14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Утрехт - Аякс
14:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - СПАЛ
15:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)
15:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Тенис, Лейвър къп: Новак Джокович/Роджър Федерер - Кевин Андерсън/Джак Сок - среща на двойки от двубоя между отбора на Европа и отбора на света
16:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига
16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, повторение
16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
16:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Детройт Пистънс - Атланта Хоукс, мач от НБА, повторение
16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Селта
16:45 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)
17:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Анадолу Ефес
17:30 BNT 3: Историята на една нация: Франция документален филм за представянето на отбора на световното първенство по футбол Русия 2018
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор
18:00 Diema Sport 2: "Българският волейбол през 2018-а", обзор
18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Ван Гаал", документален филм, втора част
18:05 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
18:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Слоун Стивънс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)
19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"
19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор
19:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2018-а", разширен обзор
19:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
19:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Гран Канария
19:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване
20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор
20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Головете на 2018"
20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Пари Сен Жермен
20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
21:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига
21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор на първия полусезон
21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
21:40 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Монте Карло Григор Димитров срещу Давид Гофен
22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Рома
22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение
23:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор /bukmeikar.com
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