Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Film Plus: Тенис: Виктор Естрея Бургос - Томас Белучи (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

06:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ

06:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Гран Канария

07:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Обзор

07:15 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Тенис, Лейвър къп: Григор Димитров - Франсис Тиафо/САЩ/ - среща от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

08:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис/Дориан Дюкоа - Марсело де Молинер/Пурав Раджа (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Алавес

10:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

10:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - ЦСКА, мач от Суперлигата, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Каляри

12:00 Film Plus: "Пеле: Кралят на футбола" - документален филм

12:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Леганес - Севиля

12:05 Nova Sport: Футбол: Монпелие - Лион, мач от френската Лига 1, повторение

12:05 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Синсинати Новак Джокович срещу Роджър Федерер, финал

14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Утрехт - Аякс

14:00 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - СПАЛ

15:00 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

15:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Тенис, Лейвър къп: Новак Джокович/Роджър Федерер - Кевин Андерсън/Джак Сок - среща на двойки от двубоя между отбора на Европа и отбора на света

16:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Ховентут - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига, повторение

16:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

16:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Детройт Пистънс - Атланта Хоукс, мач от НБА, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Селта

16:45 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

17:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Анадолу Ефес

17:30 BNT 3: Историята на една нация: Франция документален филм за представянето на отбора на световното първенство по футбол Русия 2018

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия, обзор

18:00 Diema Sport 2: "Българският волейбол през 2018-а", обзор

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Ван Гаал", документален филм, втора част

18:05 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Ница, мач от френската Лига 1, повторение

18:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Слоун Стивънс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

19:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция, обзор

19:00 Diema Sport: "Българският футбол през 2018-а", разширен обзор

19:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

19:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Гран Канария

19:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ, обзор

20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Головете на 2018"

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Пари Сен Жермен

20:00 Nova Sport: Футбол: Монако - Гингам, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Ring.BG: Стронгмен Шампионска лига

21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор на първия полусезон

21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

21:40 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Еспаньол (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Монте Карло Григор Димитров срещу Давид Гофен

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Рома

22:15 Nova Sport: Футбол: Астън Вила - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

23:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор /bukmeikar.com



