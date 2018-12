Още снимки: test Принц Уилям, една мечта и защо иска да стане полицай Той е принц. Внук на кралицата. Има красива съпруга и три деца. Със сигурност има за какво да завиждаме на принц Уилям и сякаш няма за какво да го съжаляваме. Но не е точно така.



В детските си години всеки мечтае за бъдещето, има си и желана професия. Разбира се, в доста случаи тези мечти и виждания се променят изцяло. Но момчета като Уилям нямат възможност да сбъднат мечтата си, просто защото са родени в едно определено семейство.



Документалният филм "Prince William: Royalty In My Family" разкрива каква е била детската мечта на по-големия син на принцеса Даяна. Той е искал да стане полицай, за да може да защитава майка си от всички, които искат да й навредят.

Уилям споделя това свое желание с по-малкия си брат Хари, който бързо го е приземил обратно в реалността. Той директно му е заявил, че няма как да стане полицай, защото един ден ще бъде крал на Великобритания, пише Express.



Мечтата на Уилям със сигурност е свързана с желанието на майка му Даяна да отгледа синовете си по възможно най-нормален начин, въпреки кралското им потекло. А голямото й момче винаги е било нейната най-голяма опора в трудните моменти.



Днес, когато не е нито крал, нито полицай, принц Уилям винаги намира възможност да помага на хората, които имат нужда. Двамата със съпругата му Кейт Мидълтън и подкрепят различни благотворителни кампании, и именно това е основната им дейност. /lifestyle.bg