5 от най-добрите коледни песни

Всеки петък не пропускаме да представим пет от най-добрите нови песни на седмицата, но предвид наближаващите празници, днес решихме, че е удачен момент да си припомним някои стари, но вечни класици.



Много е трудно на фона на толкова много коледни песни, създадени през годините, да подберем само пет, но ще се опитаме да селектираме най-вдъхновяващите и създаващи настроение.



Марая Кери - "All I Want For Christmas Is You"



Ако пуснем радиото по това време на годината, то със сигурност по някоя от станциите ще се натъкнем на една от най-популярните коледни песни на всички времена - хитът на Марая Кери "All I Want For Christmas Is You".



От издаването ? през 1994 г., коледната песен е спечелила на американската певица над 60 милиона долара и продължава да трупа милиони всяка година.



Лили Алън - "Somewhere Only We Know"



"Somewhere Only We Know" е песен, написана и изпълнена от английската алтернативна рок група Keane. Официално е издадена като първия сингъл от дебютния им албум Hopes and Fears през 2004 г., превръщайки се в един от най-големите хитове на 2004 г. в световен мащаб.



През 2013 г. песента изпълни Лили Алън за коледна реклама на Джон Луис.



Pogues - "Fairytale of New York"



"Fairytale of New York" е песен, написана от Джем Финър и Шейн Макгауън за групата им Pogues, с участието на певец-композитора Кърсти Маккол.



Сингълът, който излиза на 23 ноември 1987 г., е ирландска балада в народен стил и е много по-различна и интересна от повечето коледни песни, които познаваме.



Wham - "Last Christmas"



Песента на Wham от 1994 г. "Last Christmas", която е дело на Джордж Майкъл, е една от най-успешните парчета на бандата. Тя е и една от най-сваляните коледни песни. Когато излиза парчето, Wham даряват сумата от всички приходи на гладуващите семейства в Етиопия.



Slade - "Merry Christmas Everybody"



"Merry Xmas Everybody" е песен от британската рок група Slade, издадена през 1973 г. Излязъл по време на пика на популярността на групата, "Merry Xmas Everybody" продава над един милион копия при първото си реализиране, превръщайки се и в най-продаваният им сингъл. /lifestyle.bg



