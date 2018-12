Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Реал Мадрид

06:50 Film Plus: Тенис: Куан Уан - Моника Пюиг (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)

07:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

08:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Хановер - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение 10:00 "НБА Екшън", предаване за баскетбол от НБА (2018-19), 12-и епизод, повторение

08:10 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Катерина Синиакова (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)

10:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

10:00 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Л

10:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Световно първенство по футбол: Франция - Белгия - полуфинална среща

10:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Алавес

10:15 bTV Cinema: "Ледена смърт" - драма, екшън, криминален, трилър (САЩ, 2009), режисьор - Доминик Сена, актьори - Гейбриъл Мач, Алекс О'Лафлин, Кълъмбъс Шорт, Кейт Бекинсейл, Том Скерит, Шон Дойл, Башар Рахал и др.

11:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Манчестър Юн

12:00 Diema Sport: Волейбол: ЦСКА - Хебър, мач от Суперлигата, повторение

12:05 Nova Sport: Футбол: Челси - Борнемут, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

12:05 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Торонто Рафаел Надал срещу Стефанос Циципас

12:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 23-и епизод, повторение

12:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Каляри

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Рома

14:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Бетис - Ейбар

14:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Бърнли, мач от английската Висша лига, директно

14:55 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 23-и епизод, повторение

15:00 Film Plus: Тенис: Давид Ферер - Ву Ибин (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

15:20 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: среща за 3-4 място пряко предаване от Абу Даби /ОАЕ/

15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Фиорентина

16:00 Max Sport 1: Футбол: Италианска Серия А Наполи - СПАЛ

16:15 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байер Леверкузен - Херта, директно

16:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Архивите на Ла Лига"

16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

17:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport: Футбол: Манчестър Сити - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, директно

17:10 Film Plus: Тенис: Давид Ферер - Жоао Соуса (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетико Мадрид - Еспаньол

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:20 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: финал пряко предаване от Абу Даби /ОАЕ/

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Вердер Бремен

18:30 Film Plus: Тенис: Давид Ферер - Хьон Чунг (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)

19:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Гран Канария

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Киево - Интер

19:30 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен, директно

19:30 Diema Sport: Волейбол: Марица - Вакъфбанк, мач от Шампионската лига за жени, повторение

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Селта

20:00 Film Plus: Тенис: Давид Ферер - Хуан Мартин Дел Потро (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

20:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - АЗ Алкмаар

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Рома

21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетик Билбао - Валядолид

22:00 Nova Sport: Футбол: Анже - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Монпелие - Лион, мач от френската Лига 1, директно

22:00 Diema Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Нант, мач от френската Лига 1, директно

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол" /bukmeikar.com



