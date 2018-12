Още снимки: test Две банки скъсаха връзки с Huawei Huawei Technologies Co., чийто продукти станаха обект на забрани от редица страни по света, включително САЩ, се изправя пред нова пречка: ограничаване на достъпа до световната финансова система, пише The Wall Street Journal.



Две банки, които помогнаха за издигането на китайската компания до световна сила - HSBC и Standard Chartered - вече няма да предоставят банкови услуги или финансиране, след като решиха, че компанията е твърде рискова.



HSBC взе решението си още миналата година, а Standard Chartered наскоро - след ареста на главния финансов директор на компанията.



Трета ключова банка - Citigroup - продължава да работи с Huawei извън САЩ, но следи внимателно ситуацията.



Huawei, която има дейност в над 170 страни, разчита на международните банки за управление на кеш, финансова търговия и финансиране на своите операции и инвестиции. Трите банки работят с компанията повече от десетилетие.



Китайските банки финансират Huawei на някои пазари, но не могат да го правят в световен мащаб.



