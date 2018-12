Още снимки: test Най-успешното турне за 2018 е на Ed Sheeran Британският изпълнител Ed Sheeran е музикантът с най-успешното турне през 2018 година, сочи класация на списание Pollstar. Световните гастроли на Sheeran включиха 94 концерта в 53 града. Те му донесоха 432 милиона долара.



На второ място е Taylor Swift. Нейното турне Reputation събра 345 милиона долара.



На третата позиция в класацията на Pollstar застават Jay Z и Beyoncé. Турнето им On the Run II включи 48 концерта, които те изнесоха пред над два милиона души в 39 града на Европа и Северна Америка. Гастролите им донесоха почти 119 милиона долара.







В класацията на най-успешните турнета влизат също така P!nk, Bruno Mars, Justin Timberlake, The Egles, Roger Waters, U2 и Rolling Stones.



По данни, изнесени по-рано Taylor Swift бе обявена за изпълнител с най-печелившо турне в САЩ с приходи от 266,1 милиона долара. Пo време на обиколката си 28-годишната певица изнесе 38 концерта на стадиони в САЩ. За тях бяха продадени 2 068 399 билета. По този начин тя счупи рекорда за приходи от турне в Америка, който принадлежеше на рок титаните Rolling Stones - 245 милиона долара от концертите "Bigger Bang", изнесени от 2005г. до 2007г. Но, това са данни за САЩ, а класацията на Pollstar се отнася за света. /radio1.bg



