Още снимки: test Столичанин остана без мобилния си телефон в Павликени Грабеж на мобилен телефон разследват служители на полицейското управление в Павликени. Деянието е извършено в сряда, информират от ОДМВР - Велико Търново. Първоначално в центъра на града непознат мъж заговорил потърпевшия – 30-годишен мъж от София, и го помолил да му купи на свое име мобилен телефон от офис на мобилен оператор в града. Двамата посетили офиса, но столичанинът не бил одобрен и се наложило да си тръгнат без телефон. Непознатият се ядосал и принудил потърпевшия да му даде своя телефон. По случая е започнато досъдебно производство. Грабеж на мобилен телефон разследват служители на полицейското управление в Павликени. Деянието е извършено в сряда, информират от ОДМВР - Велико Търново. Първоначално в центъра на града непознат мъж заговорил потърпевшия – 30-годишен мъж от София, и го помолил да му купи на свое име мобилен телефон от офис на мобилен оператор в града. Двамата посетили офиса, но столичанинът не бил одобрен и се наложило да си тръгнат без телефон. Непознатият се ядосал и принудил потърпевшия да му даде своя телефон. По случая е започнато досъдебно производство. Днес+ Запази и Сподели



