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Столичанин остана без мобилния си телефон в Павликени

20.12.2018 10.17

Грабеж на мобилен телефон разследват служители на полицейското управление в Павликени. Деянието е извършено в сряда, информират от ОДМВР - Велико Търново. Първоначално в центъра на града непознат мъж заговорил потърпевшия – 30-годишен мъж от София, и го помолил да му купи на свое име мобилен телефон от офис на мобилен оператор в града. Двамата посетили офиса, но столичанинът не бил одобрен и се наложило да си тръгнат без телефон. Непознатият се ядосал и принудил потърпевшия да му даде своя телефон. По случая е започнато досъдебно производство.

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