Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:40 Film Plus: Тенис: Жоао Домингес - Фабио Фонини (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Кардиф Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Леванте - Барселона

10:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Бетис (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Световно първенство по футбол: Бразилия - Белгия - четвъртфинална среща

10:00 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Страсбург, осминафинален мач за Купата на Лигата, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Валенсия - Йънг Бойс

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Милан

10:20 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

11:50 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: полуфинална среща

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 17-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 23-и епизод, повторение

12:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Хановер - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Реал М

12:05 Nova Sport: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

12:05 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Мадрид Александър Зверев срещу Доминик Тийм

12:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

13:00 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Слоун Стивънс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

13:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Манчестър Сити - Шахтьор Д

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Киево

14:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Милано - Байерн Мюнхен

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

15:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Футбол: Англия - Хърватия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

15:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Септември, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Film Plus: Тенис: Кики Бертенс - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - I полуфинал, повторение)

16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Валядолид - Атлетико Мадрид

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Байерн М - АЕК

16:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА, повторение

17:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Панатинайкос

17:30 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор от вторник

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико М - Монако

18:00 Diema Sport: Волейбол: Марица - Вакъфбанк, мач от Шампионската лига за жени, директно

18:00 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - II полуфинал, повторение)

18:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

18:30 Nova Sport: Футбол: Челси - Борнемут, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

19:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

19:00 bTV Cinema: "Ледена смърт" - драма, екшън, криминален, трилър (САЩ, 2009), режисьор - Доминик Сена, актьори - Гейбриъл Мач, Алекс О'Лафлин, Кълъмбъс Шорт, Кейт Бекинсейл, Том Скерит, Шон Дойл, Башар Рахал и др.

19:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига ЦСКА Москва - Анадолу Ефес

19:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

20:00 Diema Sport: Студио "Волейбол", директно

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 23-и епизод

20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

20:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ

20:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Гран Канария

21:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Хераклес - ПСВ Айндховен

21:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

21:30 Film Plus: Футбол: Валядолид - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Ювентус

22:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Diema Sport: Волейбол: Марица - Вакъфбанк, мач от Шампионската лига за жени, повторение

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

23:30 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: полуфинална среща

