BBC за България като кулинарна дестинация

България все по-често се превръща в обект на тема за чуждите меди. И макар да си мислим, че отзивите са негативни, истината е, че пишат все по-хубави и любопитни неща за нас.



Преди седем месеца New York Times пусна статия за клек шоповете, определяйки ги за едни от най-творческите пространства в София. Преди около година BBC пък посвети цял материал на българското кисело мляко.



Сега пак BBC пише за България, като я определя за"неразкритата кулинарна столица на Европа". Статията акцентира върху скрития потенциал на страната ни като кулинарна дестинация и върху непознатите за туристите храни.



От BBC разговарят с Милен Златев, който е главен готвач на "Таланти" - ресторант, в който работят и се обучават студенти през третия им семестър в HRC Culinary Academy.



Шеф Милен Златев, който има сериозен опит в кулинарията от България и чужбина, разказва за приготвянето на ястия от традиционната българска кухня, но със съвременни техники. А крайната цел е да се получи нещо различно и интересно.



Тъй като десертите са неговата страст, шеф Златев разкрива пред BBC и някои от любимите си сладки изкушения, които приготвя и на които учи своите ученици в Академията.



В материала за България се обръща специално внимание и на някои от най-добрите ресторанти в София. Сред препоръчаните попадат Made in Home, ресторантът на шеф Андре Токев и MoMa. Обяснено е и какво може да очаква един човек във всяко едно от заведенията.



Подробната статия акцентира и на т.нар. занаятчийска българска продукция, където попадат зрелите ръчно направените ядкови деликатеси Cheese The Queen, приготвени по автентична технология от био кашу, пробиотик и подправки, занаятчийските сладоледи Gelateria Naturale, както и някои от крафт бирите ни - Гларус, Айляк, Диво пиво и т.н.



От BBC пишат и за традиционните български храни, сред които няма как да се мине без шопска салата и българско кисело мляко. Някои от препоръчаните традиционни ястия са разделени по райони, като пататникът от Родопите и зеленото сирене от село Черни Вит. В статията се споменава и за Розовата долина с характерните за района розово масло и розовата вода, с които по думите на шеф Златев се приготвят много десерти и сладка.



Като сравнително евтина, но много вкусна улична храна са класифицирани кебапчето, баницата, скарата, мешаната скара и айрянът.



Материалът завършва с винените региони на България, където е обяснено за някои най-характерните сортове грозде и вино на територията на страната, между които попадат мавруд и червен мискет.



Цялата статитя е илюстрирана прекрасно в подробна инфографика, която подробно обяснява и визуализира къде и какво трябва да ядем и пием, ако сме в България. /lifestyle.bg







