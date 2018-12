Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъдърсфийлд Таун - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Жирона

09:15 bTV Cinema: "Ледена смърт" - драма, екшън, криминален, трилър (САЩ, 2009), режисьор - Доминик Сена, актьори - Гейбриъл Мач, Алекс О'Лафлин, Кълъмбъс Шорт, Кейт Бекинсейл, Том Скерит, Шон Дойл, Башар Рахал и др.

10:00 Nova Sport: Футбол: Орлеaн - Пари Сен Жермен, осминафинален мач за Купата на Лигата, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ливърпул - Цървена звезда

10:00 Film Plus: Футбол: Севиля - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Черно море, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа

10:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Световно първенство по футбол: Хърватия - Дания - осминафинална среща

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Наполи

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Наполи

12:00 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Наоми Осака (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп, повторение

12:05 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Монте Карло Рафаел Надал срещу Кей Нишикори

12:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

13:00 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: полуфинална среща

13:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Орландо Маджик - Юта Джаз, мач от НБА, повторение

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Атлетико М

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе

14:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г, финал

14:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Фенербахче - ЦСКА Москва

14:50 Film Plus: Тенис: Слоун Стивънс - Кики Бертенс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

15:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Футбол: Хърватия - Испания - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

15:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Пирин, мач от Суперлигата, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Мадрид - Райо Валекано

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ЦСКА М - Рома

16:15 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

17:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Барселона - Олимпиакос

17:20 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

17:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Мьонхенгладбах - Нюрнберг

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Ювентус - Манчестър Юн

18:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Милан

18:20 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: полуфинална среща пряко предаване от Абу Даби /ОАЕ/

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Борусия Дортмунд

19:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 17-и епизод

19:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Галатасарай - Цървена звезда

19:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Елина Свитолина (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

19:05 Cinemax: "Шаолински футбол", екшън - комедия, Хонг Конг, 2001; реж. Стивън Чоу, със Стивън Чоу, Уей Зао, Ман-Тан Нг, Ин Це, Сесилия Чунг, [12+]

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Шалке 04 - Байер Леверкузен, директно

19:45 Nova Sport: Футбол: Амиен - Лион, осминафинален мач за Купата на Лигата, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор от вторник

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 23-и епизод, директно

20:20 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:00 Max Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

21:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор

21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Байерн Мюнхен - Лайпциг, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Леванте - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Милано - Байерн Мюнхен

21:45 Diema Sport: Футбол: Челси - Борнемут, четвъртфинален мач за Карабао къп, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Тотнъм Хотспър, четвъртфинален мач за Карабао къп, директно

22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Панатинайкос

22:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Хановер - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

22:05 Nova Sport: Футбол: Марсилия - Страсбург, осминафинален мач за Купата на Лигата, директно

23:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: полуфинална среща

