Още снимки: test 60 деца се включиха в коледен турнир по джудо Около 60 деца взеха участие в детския коледен турнир по джудо. Турнирът се състоя в "Юнашки салон" във Варна. Дечицата бяха състезатели на клубовете "Десант" Варна и "Локомотив" Рс.



Ето призьорите:



Подрастващи



1. Теодор Петров - Десант



2. Миглена Василева - Десант



3. Богомил Недков - Десант







Възраст 2010 г и по-малки





Кат. 25



1. Гергана Панайотова – Десант



2. Радослав Жеков – Локомотив Русе



3. Симеон Симов – Десант



Кат. 30



1. Кристиян Стаматов - Десант



2. Никола Костадинов – Локомотив Русе



3. Даниел Вейсал - Десант



4. Владимир Тодоров – Десант



Възраст 2004-2009



Кат. 30



1. Даниел Добрев – Десант



2. Йосефина Йорданова – Локомотив Русе



3. Георги Георгиев – Десант



4. Теодор Янков - Десант



Кат. 34



1. Велимир Попов - Десант



2. Алехандро Димитров – Локомотив Русе



3. Теодор Костов – Десант



4. Боян Радев – Десант



Кат. 38



1. Мартин Шкодров – Десант



2. Преслав Куртев – Десант



3. Андрей Анастасов – Десант



Кат. 42



1. Александър Савов – Десант



2. Иво Димитров – Локомотив Русе



3. Йордан Стефанов – Локомотив Русе



4. Пламен Петков – Локомотив Русе



Кат. 55



1. Симеон Симеонов – Локомотив Русе



2. Галин Димитров – Десант



3. Марио Жеков – Локомотив Русе



Кат. +60



1. Пламен Пенев – Десант



2. Емре Тарак – Локомотив Русе



3. Димитър Андонов – Десант



4. Венцислав Александров – Десант



Момичета



Кат. 25



1. Гергана Панайотова - Десант



2. Ная Наим – Локомотив Русе



Кат. 44



1. Александра Панайотова – Десант



2. Зоя Иванова – Локомотив Русе



Дирекция Спорт, Община Варна



Около 60 деца взеха участие в детския коледен турнир по джудо. Турнирът се състоя в "Юнашки салон" във Варна. Дечицата бяха състезатели на клубовете "Десант" Варна и "Локомотив" Рс.Ето призьорите:Подрастващи1. Теодор Петров - Десант2. Миглена Василева - Десант3. Богомил Недков - ДесантВъзраст 2010 г и по-малкиКат. 251. Гергана Панайотова – Десант2. Радослав Жеков – Локомотив Русе3. Симеон Симов – ДесантКат. 301. Кристиян Стаматов - Десант2. Никола Костадинов – Локомотив Русе3. Даниел Вейсал - Десант4. Владимир Тодоров – ДесантВъзраст 2004-2009Кат. 301. Даниел Добрев – Десант2. Йосефина Йорданова – Локомотив Русе3. Георги Георгиев – Десант4. Теодор Янков - ДесантКат. 341. Велимир Попов - Десант2. Алехандро Димитров – Локомотив Русе3. Теодор Костов – Десант4. Боян Радев – ДесантКат. 381. Мартин Шкодров – Десант2. Преслав Куртев – Десант3. Андрей Анастасов – ДесантКат. 421. Александър Савов – Десант2. Иво Димитров – Локомотив Русе3. Йордан Стефанов – Локомотив Русе4. Пламен Петков – Локомотив РусеКат. 551. Симеон Симеонов – Локомотив Русе2. Галин Димитров – Десант3. Марио Жеков – Локомотив РусеКат. +601. Пламен Пенев – Десант2. Емре Тарак – Локомотив Русе3. Димитър Андонов – Десант4. Венцислав Александров – ДесантМомичетаКат. 251. Гергана Панайотова - Десант2. Ная Наим – Локомотив РусеКат. 441. Александра Панайотова – Десант2. Зоя Иванова – Локомотив РусеДирекция Спорт, Община Варна Днес+ Запази и Сподели



