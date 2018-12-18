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60 деца се включиха в коледен турнир по джудо

18.12.2018 11.44

Около 60 деца взеха участие в детския коледен турнир по джудо. Турнирът се състоя в "Юнашки салон" във Варна. Дечицата бяха състезатели на клубовете "Десант" Варна и "Локомотив" Рс.

Ето призьорите:

Подрастващи

1. Теодор Петров - Десант

2. Миглена Василева - Десант

3. Богомил Недков - Десант



Възраст 2010 г и по-малки


Кат. 25

1. Гергана Панайотова – Десант

2. Радослав Жеков – Локомотив Русе

3. Симеон Симов – Десант

Кат. 30

1. Кристиян Стаматов - Десант

2. Никола Костадинов – Локомотив Русе

3. Даниел Вейсал - Десант

4. Владимир Тодоров – Десант

Възраст 2004-2009

Кат. 30

1. Даниел Добрев – Десант

2. Йосефина Йорданова – Локомотив Русе

3. Георги Георгиев – Десант

4. Теодор Янков - Десант

Кат. 34

1. Велимир Попов - Десант

2. Алехандро Димитров – Локомотив Русе

3. Теодор Костов – Десант

4. Боян Радев – Десант

Кат. 38

1. Мартин Шкодров – Десант

2. Преслав Куртев – Десант

3. Андрей Анастасов – Десант

Кат. 42

1. Александър Савов – Десант

2. Иво Димитров – Локомотив Русе

3. Йордан Стефанов – Локомотив Русе

4. Пламен Петков – Локомотив Русе

Кат. 55

1. Симеон Симеонов – Локомотив Русе

2. Галин Димитров – Десант

3. Марио Жеков – Локомотив Русе

Кат. +60

1. Пламен Пенев – Десант

2. Емре Тарак – Локомотив Русе

3. Димитър Андонов – Десант

4. Венцислав Александров – Десант

Момичета

Кат. 25

1. Гергана Панайотова - Десант

2. Ная Наим – Локомотив Русе

Кат. 44

1. Александра Панайотова – Десант

2. Зоя Иванова – Локомотив Русе

Дирекция Спорт, Община Варна

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