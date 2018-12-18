60 деца се включиха в коледен турнир по джудо
18.12.2018 11.44
Около 60 деца взеха участие в детския коледен турнир по джудо. Турнирът се състоя в "Юнашки салон" във Варна. Дечицата бяха състезатели на клубовете "Десант" Варна и "Локомотив" Рс.
Ето призьорите:
Подрастващи
1. Теодор Петров - Десант
2. Миглена Василева - Десант
3. Богомил Недков - Десант
Възраст 2010 г и по-малки
Кат. 25
1. Гергана Панайотова – Десант
2. Радослав Жеков – Локомотив Русе
3. Симеон Симов – Десант
Кат. 30
1. Кристиян Стаматов - Десант
2. Никола Костадинов – Локомотив Русе
3. Даниел Вейсал - Десант
4. Владимир Тодоров – Десант
Възраст 2004-2009
Кат. 30
1. Даниел Добрев – Десант
2. Йосефина Йорданова – Локомотив Русе
3. Георги Георгиев – Десант
4. Теодор Янков - Десант
Кат. 34
1. Велимир Попов - Десант
2. Алехандро Димитров – Локомотив Русе
3. Теодор Костов – Десант
4. Боян Радев – Десант
Кат. 38
1. Мартин Шкодров – Десант
2. Преслав Куртев – Десант
3. Андрей Анастасов – Десант
Кат. 42
1. Александър Савов – Десант
2. Иво Димитров – Локомотив Русе
3. Йордан Стефанов – Локомотив Русе
4. Пламен Петков – Локомотив Русе
Кат. 55
1. Симеон Симеонов – Локомотив Русе
2. Галин Димитров – Десант
3. Марио Жеков – Локомотив Русе
Кат. +60
1. Пламен Пенев – Десант
2. Емре Тарак – Локомотив Русе
3. Димитър Андонов – Десант
4. Венцислав Александров – Десант
Момичета
Кат. 25
1. Гергана Панайотова - Десант
2. Ная Наим – Локомотив Русе
Кат. 44
1. Александра Панайотова – Десант
2. Зоя Иванова – Локомотив Русе
Дирекция Спорт, Община Варна
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