Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство Тренто - Кучине Лубе, финал

07:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Обзор

07:30 Film Plus: Тенис: Федерико Делбонис - Гийермо Гарсия Лопес (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

08:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Пирин, мач от Суперлигата, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Борнемут, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Валядолид - Атлетико Мадрид

10:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив М - Шалке

10:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Емполи

10:00 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Световно първенство по футбол: Испания - Русия - осминафинална среща

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Пари Сен Жермен

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Борусия Д - Монако

12:00 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Слоун Стивънс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Дижон - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА, повторение

13:00 Max Sport 1: Тенис: ATP 1000 Маями Александър Зверев срещу Джон Иснър, финал

13:30 BNT 3: Най-доброто от 2018 г. Футбол: Франция - Германия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Тотнъм

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Лацио

14:40 Film Plus: Тенис: Каролин Вознацки - Петра Квитова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

15:20 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: среща за 5-6 място пряко предаване от Ал Аин /ОАЕ/

16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Алавес - Атлетик Билбао

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Барселона - Интер

17:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор

17:00 Diema Sport: Волейбол: Безие - Марица, мач от Шампионската лига за жени, повторение

17:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Хераклес - ПСВ Айндховен

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

17:20 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Каролина Плишкова (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

17:50 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Понеделнишки обзор

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Брюж - Монако

18:20 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: полуфинална среща пряко предаване от Ал Аин /ОАЕ/

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга

19:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

19:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

19:00 Nova Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Зенит - АСВЕЛ

19:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Хановер - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Мьонхенгладбах - Нюрнберг, директно

19:30 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Слоун Стивънс (BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global, Сингапур; WTA Finals - повторение)

19:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Фенербахче - ЦСКА Москва

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 bTV Cinema: "Ледена смърт" - драма, екшън, криминален, трилър (САЩ, 2009), режисьор - Доминик Сена, актьори - Гейбриъл Мач, Алекс О'Лафлин, Кълъмбъс Шорт, Кейт Бекинсейл, Том Скерит, Шон Дойл, Башар Рахал и др.

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Болоня - Милан

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Фортуна Дюселдорф - Борусия Дортмунд, директно

21:30 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Тренто - Валенсия

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Райо Валекано (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Барселона - Олимпиакос

21:45 Diema Sport: Футбол: Мидълзбро - Бъртън Албиън, четвъртфинален мач за Карабао къп, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Манчестър Сити, четвъртфинален мач за Карабао къп, директно

22:00 Nova Sport: Футбол: Орлеaн - Пари Сен Жермен, осминафинален мач за Купата на Лигата, директно

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:25 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: полуфинална среща

23:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

23:30 Film Plus: Тенис: Андре Са/Томас Белучи - Ромен Арнеодо/Антонио Санчич (Brasil Open, Сао Пауло; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"



