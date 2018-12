Още снимки: test Какво направиха компаниите в САЩ със спестените от данъчната реформа средства? Преди година Конгресът в Съединените американски щати одобри огромни данъчни облекчения с убеждението, че корпорациите ще използват спестените средства за добри каузи - нови заводи, нови работници, ново оборудване, повишена ефективност, повече проучвания и така нататък.



"Това ще промени играта за американския бизнес", заяви тогава министърът на финансите Стивън Мнучин.



Каква е равносметката година по-късно?



Инвестициите на най-големите публични компании от S&P 500 са се покачили с 19 процента за първите три тримесечия на 2018 г., достигайки почти $975 милиарда, сочат данни, цитирани от The Washington Post. Те не включват хилядите други публични и частни компании. Увеличението на разходите за проучване и разработка достига 34 процента, или $175 милиарда за същия период.



В същото време демократите и други критици на президента Доналд Тръмп посочват друга важна статистика: увеличените разходи за обратно изкупуване на акции, което може да повиши цената им.



Общо $579 милиарда са били вложени в обратно изкупуване на акции през първите три тримесечия на 2018 година, като се очаква до края на годината да подобрят рекорда, поставен през 2007 г., от $589 милиарда.



Първа е Apple, която до 30 септември е изкупила собствени акции за почти $64 милиарда. Следват Qualcomm ($34 милиарда), Cisco ($19 милиарда), Oracle ($18 милиарда) и Bank of America ($15,8 милиарда).Уорън Бъфет също е похарчил почти $1 милиард за акции от Berkshire Hathaway, въпреки че милиардерът в миналото не беше почитател на тази операция.



Apple изкупува множество собствени акции, но и инвестира много в своя бизнес. През 2018 г. компанията е похарчила $14,2 милиарда за проучване и разработка - с 23 процента повече от миналата година. Капиталовите разходи достигат $16,7 милиарда.



Преди дни производителят на iPhone съобщи, че ще инвестира $1 милиарда в изграждането на втори корпоративен кампус в Остин, като той ще може да побере 15 000 служители. Компанията обеща, че ще инвестира общо $350 милиарда в САЩ през следващите пет години.



Дивидентите също растат. По данни за първите 11 месеца на годината те достигат нов рекорд от $420 милиарда, надхвърляйки миналогодишните $419,7 милиарда, които също бяха рекордни. /money.bg Преди година Конгресът в Съединените американски щати одобри огромни данъчни облекчения с убеждението, че корпорациите ще използват спестените средства за добри каузи - нови заводи, нови работници, ново оборудване, повишена ефективност, повече проучвания и така нататък."Това ще промени играта за американския бизнес", заяви тогава министърът на финансите Стивън Мнучин.Каква е равносметката година по-късно?Инвестициите на най-големите публични компании от S&P 500 са се покачили с 19 процента за първите три тримесечия на 2018 г., достигайки почти $975 милиарда, сочат данни, цитирани от The Washington Post. Те не включват хилядите други публични и частни компании. Увеличението на разходите за проучване и разработка достига 34 процента, или $175 милиарда за същия период.В същото време демократите и други критици на президента Доналд Тръмп посочват друга важна статистика: увеличените разходи за обратно изкупуване на акции, което може да повиши цената им.Общо $579 милиарда са били вложени в обратно изкупуване на акции през първите три тримесечия на 2018 година, като се очаква до края на годината да подобрят рекорда, поставен през 2007 г., от $589 милиарда.Първа е Apple, която до 30 септември е изкупила собствени акции за почти $64 милиарда. Следват Qualcomm ($34 милиарда), Cisco ($19 милиарда), Oracle ($18 милиарда) и Bank of America ($15,8 милиарда).Уорън Бъфет също е похарчил почти $1 милиард за акции от Berkshire Hathaway, въпреки че милиардерът в миналото не беше почитател на тази операция.Apple изкупува множество собствени акции, но и инвестира много в своя бизнес. През 2018 г. компанията е похарчила $14,2 милиарда за проучване и разработка - с 23 процента повече от миналата година. Капиталовите разходи достигат $16,7 милиарда.Преди дни производителят на iPhone съобщи, че ще инвестира $1 милиарда в изграждането на втори корпоративен кампус в Остин, като той ще може да побере 15 000 служители. Компанията обеща, че ще инвестира общо $350 милиарда в САЩ през следващите пет години.Дивидентите също растат. По данни за първите 11 месеца на годината те достигат нов рекорд от $420 милиарда, надхвърляйки миналогодишните $419,7 милиарда, които също бяха рекордни. /money.bg Днес+ Запази и Сподели