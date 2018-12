Още снимки: test Министър Караниколов проведе среща с представители на корейска компания Южнокорейската търговска компания Encyiks&Human Group Co., Ltd. подготвя износ на български продукти от хранително-вкусовата промишленост на стойност 300 млн. щ.д. за Азиатския пазар.



Това стана ясно по време на среща на министъра на икономиката Емил Караниколов и г-н Гилберт Лим, председател Южнокорейската компания. На срещата присъстваха още заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, г-н Петър Андонов, посланик на България в Република Корея, както и представители на мениджмънта на компанията.



Encyiks&Human Group Co., Ltd. е ексклузивен дистрибутор в Азия на български продукти като минерална вода, млечни продукти и пробиотици, органични продукти, кашкавал и сирене, лавандулово масло и продукти, базирани на розово масло от български компании. Във връзка с подписването на договор преди месец за бизнес сътрудничество между южнокорейската търговска компания и базирана в Шънчжън китайска търговска компания се подготвя износ на български продукти на стойност 300 млн. щ.д. за Китай и Република Корея.



Г-н Гилберт Лим посочи, че компанията вече от две години работи с над 15 български партньора износители и подчерта, че българските продукти се приемат изключително добре на Азиатския пазар, поради изключителното им качество. По думите му целта на южнокорейската компания е да представи страната ни и нейните продукти като бранд за здравословни и био храни.



Министър Караниколов изтъкна, че компанията може да разчита на пълна подкрепа от страна на Министерството на икономиката, както и че все повече фирми от двете страни проявяват засилен интерес за партньорство.



„Това е поредният пример за положителното развитие на българо-корейските търговско-икономически отношения през последната година, в резултат на съвместните усилия на двете страни“, подчерта икономическият министър.







