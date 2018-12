Още снимки: test Кейт Мидълтън, кралица Елизабет Втора и неразбирателствата между двете Днес един от въпросите с неизяснен отговор, когато става дума за британския кралски двор, е дали Меган Маркъл успя да измести Кейт Мидълтън от мястото на любимка на кралица Елизабет Втора.



Тази седмица съпругата на принц Уилям бе засечена да пристига сама в Бъкингамския дворец, най-вероятно за среща с кралицата. Но ако днес двете изглежда са си първи приятелки, ето каква е била ситуацията преди години.



Уилям и Кейт обявиха годежа си през 2010 г., а на следващата вдигнаха пищна кралска сватба. Двамата обаче започват да се срещат осем години по-рано, а такава дълга връзка няма как да се скрие от околните, най-малко от кралицата.



Според книгата The Making of a Royal Romance, Елизабет Втора е имала сериозни съмнение по адрес на Мидълтън. Тя не е била никак сигурна дали избраницата на принц Уилям е достойна да бъде херцогиня и майка на децата му, а един ден вероятно и съпруга на краля на Великобритания.



Основната причина кралицата да не хареса Кейт от началото е, че тя е била безработна. Дори е посъветвала с назидателен тон Уилям да не й предлага, докато не си намери сериозна работа.



Според Елизабет Втора, така Мидълтън ще си изгради идентичност, ще бъде някоя, преди да стане херцогиня. А и й изглежда някак лекомислено внукът й да вземем за съпруга току-що завършила студентка, която още нищо не е видяла от живота.



Но точно това се случва - за съжаление на Елизабет. Кейт завършва университет през 2005 г., но днес ако се разровим дали има и един работен ден зад гърба си, ще ударим на камък.



Разбираме само, че е помагала в семейната фирма за организиране на партита, както и на непълен работен ден в магазин за дрехи. Доста разочароваща биография, нали?!



Все пак, кралицата проявява разбиране към голямата любов на Уилям и Кейт и дава своята благословията за сватбата им. А с годините двете дали успяват да изградят видимо добри взаимоотношения, пише Express.



Ако направим сравнение с Меган Маркъл, то кралицата би трябвало да я е приела с отворени обятия в семейството - поради факта, че има кариера зад гърба си, макар и в шоубизнеса. Но сме сигурни, че това не е единственият критерий, по който Елизабет Втора преценява снахите си. /lifestyle.bg Днес един от въпросите с неизяснен отговор, когато става дума за британския кралски двор, е дали Меган Маркъл успя да измести Кейт Мидълтън от мястото на любимка на кралица Елизабет Втора.Тази седмица съпругата на принц Уилям бе засечена да пристига сама в Бъкингамския дворец, най-вероятно за среща с кралицата. Но ако днес двете изглежда са си първи приятелки, ето каква е била ситуацията преди години.Уилям и Кейт обявиха годежа си през 2010 г., а на следващата вдигнаха пищна кралска сватба. Двамата обаче започват да се срещат осем години по-рано, а такава дълга връзка няма как да се скрие от околните, най-малко от кралицата.Според книгата The Making of a Royal Romance, Елизабет Втора е имала сериозни съмнение по адрес на Мидълтън. Тя не е била никак сигурна дали избраницата на принц Уилям е достойна да бъде херцогиня и майка на децата му, а един ден вероятно и съпруга на краля на Великобритания.Основната причина кралицата да не хареса Кейт от началото е, че тя е била безработна. Дори е посъветвала с назидателен тон Уилям да не й предлага, докато не си намери сериозна работа.Според Елизабет Втора, така Мидълтън ще си изгради идентичност, ще бъде някоя, преди да стане херцогиня. А и й изглежда някак лекомислено внукът й да вземем за съпруга току-що завършила студентка, която още нищо не е видяла от живота.Но точно това се случва - за съжаление на Елизабет. Кейт завършва университет през 2005 г., но днес ако се разровим дали има и един работен ден зад гърба си, ще ударим на камък.Разбираме само, че е помагала в семейната фирма за организиране на партита, както и на непълен работен ден в магазин за дрехи. Доста разочароваща биография, нали?!Все пак, кралицата проявява разбиране към голямата любов на Уилям и Кейт и дава своята благословията за сватбата им. А с годините двете дали успяват да изградят видимо добри взаимоотношения, пише Express.Ако направим сравнение с Меган Маркъл, то кралицата би трябвало да я е приела с отворени обятия в семейството - поради факта, че има кариера зад гърба си, макар и в шоубизнеса. Но сме сигурни, че това не е единственият критерий, по който Елизабет Втора преценява снахите си. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели