Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Пари Сен Жермен

08:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион

10:00 Film Plus: Футбол: Уеска - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Бърнли, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе

10:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - ЦСКА Москва

11:30 Nova Sport: Футбол: Дижон - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Христо Стоичков", документален филм

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Маргарита Гаспарян - Мона Бартел (Tashkent Open, Ташкент; WTA International - I полуфинал, повторение)

12:30 Diema Sport: Футбол: Етър - Септември, мач от Първа професионална лига, директно

12:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Байерн М

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Севиля - Жирона

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А СПАЛ - Киево

14:10 Film Plus: Тенис: Катерина Козлова - Анастасия Потапова (Tashkent Open, Ташкент; WTA International - II полуфинал, повторение)

14:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно

15:20 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Маргарита Гаспарян (Tashkent Open, Ташкент; WTA International - финал, повторение)

15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Nova Sport: Футбол: Саутхямптън - Арсенал, мач от английската Висша лига, директно

15:30 Diema Sport 2: Футбол: Брайтън & Хоув Албиън - Челси, мач от английската Висша лига, директно

15:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Аякс - Де Граафшап

16:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Цюрих - среща от турнира "Лига Европа"

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Фиорентина - Емполи

16:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Обзор

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Лайпциг - Майнц 05, директно

16:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Рома

17:00 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)

17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Еспаньол - Бетис

17:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

17:45 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Фортуна Ситард

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

17:55 BNT 3: Баскетбол: Балкан - Академик Бултекс - среща от Националната баскетболна лига пряко предаване от "Арена Ботевград"

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Гингам - Рен, мач от френската Лига 1, директно

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Ювентус

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Наполи

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Айнтрахт - Байер Леверкузен, директно

19:10 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Роберто Баутиста Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Уеска - Виляреал

19:55 Diema Sport: Футбол: Лион - Монако, мач от френската Лига 1, запис

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Уникаха - Барселона, мач от испанската баскетболна лига, директно

20:45 Film Plus: Тенис: Стан Вавринка - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Дженоа

21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Леванте - Барселона

22:00 Diema Sport: Футбол: Марсилия - Бордо, мач от френската Лига 1, директно

22:10 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Кливланд Кавалиърс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач от НБА, директно

23:20 Film Plus: Тенис: Доминик Тийм - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - финал инаграждаване, повторение)

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

