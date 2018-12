Още снимки: test Чаша сок от цвекло сваля кръвното по-добре от лекарствата Когато чуем думичката нитрати, винаги я асоциираме с нещо вредно, но е време да научите как именно природните нитрати, които се съдържат в много зеленчуци, всъщност разхлабват и разширяват кръвоносните съдове, като по този начин подобрят кръвотока и понижават кръвното налягане. Защото те съдържат азотен оксид (NO), който, както се оказва, действа като мощен вазодилататор, т.е., разширява кръвоносните съдове, подобрявайки кръвотока и понижавайки кръвното налягане.



Богатата на нитрати диета е много важна защита за вашето сърце, дори в преклонна възраст. Веднага следва уточнението: не бъркайте нитратите с нитрити, които се съдържат в бекона, в хот-дога, в шунката и другите нездравословни меса. Защото нитритите могат да се превърнат в потенциално опасни нитрозамини, особено при нагряване. С една дума, по-добре избягвайте обработеното месо. Това се вижда и след анализ на повече от 7000 клинични изследвания, според който няма безопасна долна граница за употреба на обработено месо и е желателно да се откажете от него.



От друга страна, много зеленчуци съдържат природни нитрати. При тяхната употреба бактериите в устната кухина ги превръщат в нитрити, но тъй като зеленчуците също така са богати на антиоксиданти, те не представляват опасност за здравето. Разширяването на кръвоносните съдове благодарение на мощния вазодилатор азотен оксид увеличава и притока на кръв. А това помага на тялото ни да функционира на върха на своите възможности, тъй като кръвта носи кислород и хранителни вещества към сърцето, мозъка и другите органи. Пак кръвта храни и оксигенира имунната система и мускулите, поддържа сърцебиенето.



Диета с високо съдържание на нитрати се препоръчва за лечение на състояния преди хипертония и при самата хипертония, както и за профилактика на сърдечните пристъпи. Според изследване, което представя световноизвестният д-р Майкъл Грегър, диета с високо съдържание на нитрати е натурална стратегия, препоръчвана за



лечение на прехипертония и хипертония,



както и за защита на хората, подложени на риск от проблеми със сърдечносъдовата система.



Действително, суровото цвекло, което съдържа голямо количество нитрати, понижава кръвното налягане средно с 4-5 единици в продължение само на няколко часа. Някои изследвания показват, че чаша сок от цвекло може да понижи горната граница с повече от 8 единици - много повече, отколкото лекарствата. В традиционната медицина нитратите се използват за лечение на стенокардия и застойна сърдечна недостатъчност. Изследвания показват, че чаша сок от цвекло има същия ефект, както и нитрати, изписани с рецепта.



Азотният оксид спомага за нормалното функциониране на сърцето и мозъка. В скорошно изследване пациенти с високо кръвно налягане, които са приемали сок от цвекло един час преди тренировка, три пъти седмично, в продължение на шест седмици, са изпитали увеличение на оксигенацията на тъканите и кръвотока. Освен това се е подобрила невропластичността на мозъка заради подобрената оксигенация на т.нар. соматомоторна зона на мозъчната кора - това е онази област от мозъка, която често се уврежда в ранните стадии на деменция.



Както мозъкът, така и сърцето, имат необходимост от азотен оксид и кислород за оптималното си функциониране. Ето какво отбелязва в тази връзка кардиологът д-р Стивън Синатра: “Адекватното производство на азотен оксид е първата крачка във верижната реакция, която спомага за здравето на сърдечносъдовата система. Докато недостигът на азотен оксид предизвиква каскада от вредни последствия, които в крайна сметка водят до болести на сърцето. Азотният оксид спомага за разширяване на вените и артериите, за да може кръвта да се движи по цялото тяло. Освен това, той предотвратява слепването на еритроцитите и образуването на опасните тромби и запушвания”.



Вижте кои продукти съдържат най-голямо количество природни нитрати:



Както отбелязва д-р Майкъл Грегър, листните зеленчуци оглавяват списъка с продукти, богати на нитрати. Цвеклото, което е кореноплодно, е известно с високо съдържание на нитрати, но в листните зеленчуци те са повече. Ето и топ-10 продукти, богати на природни нитрати:



• Рукола - 480 мг нитрати на 100 грама.



• Ревен - 281 мг.



• Кориандър - 247 мг.



• Маруля, къдрава - 200 мг.



• Ранни листни зеленчуци - 188 мг.



• Босилек - 183 мг.



• Листа и стебла от цвекло - 177 мг.



• Салата “Дъбов лист” (Оаклиф) - 155 мг.



• Манголд - 151 мг.



• Червено цвекло - 110 мг.



Разбира се, списъкът може да бъде продължен: достатъчно количестно нитрати съдържат и морковите, зелената горчица, спанакът, китайското зеле, патладжаните, магданозът, ряпата, цветното зеле, броколито, артишокът, чесънът, лукът. Въпреки че в чесъна има малко нитрати, той помага да се засили производството на азотен оксид.



Предишни изследвания показват, че колкото повече зеленчуци и пресни плодове консумираме, толкова по-малък е рискът от заболявания на сърдечносъдовата система. А листните зеленчуци защитават най-добре от всички. Както отбелязва д-р Майкъл Грегър, причината за това по-скоро се заключава в нитратите, повишаващи нивото на азотния оксид. Това е било потвърдено от изследване през май 2017 г., публикувано в Американския журнал по клинично хранене. В това изследване участвали почти 1230 австралийски пенсионери, без атеросклеротични заболявания на съдовете или диабет. Те били наблюдавани в продължение на 15 години. Както се и очаквало, колкото повече нитрати консумирали от зеленчуците, толкова по-нисък бил рискът от атеросклероза и смъртност по всякакви причини. Според авторите на изследването: “Употребата на нитрати от зеленчуците се оказа обратно пропорционална на смъртността от атеросклероза, независимо от начина на живот и рисковите фактори за заболявания на сърдечносъдовата система сред възрастните жени, без разпространена диагноза атеросклероза или диабет. Тези резултати потвърждават концепцията, че богатите на нитрати зеленчуци могат да понижат риска от смърт в напреднала възраст по повод атеросклероза”.



Какво всъщност трябва да знаем за азотния оксид?



На бива да бъркаме азотния оксид (NO) с диазотен оксид (N2O). Азотният оксид всъщност служи на организма ни в качеството му на сигнализираща или предаваща молекула във всяка клетка на нашето тяло. По този начин той участва в най-разнообразни физиологични и патологични процеси. Както вече стана ясно, тази молекула води до разширяване на артериите и бронхиолите, но тя също така е необходима за връзка между мозъчните клетки. Освен това подбужда имунните клетки да убиват бактериите и раковите клетки. Имайте предвид, че нашето тяло губи около 10% от способността си да създава азотен оксид всяко едно десетилетие от живота, ето защо богатата на нитрати диета е толкова важна.



Яна БОЯДЖИЕВА



