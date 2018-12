Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Зенит

06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Наполи

06:30 Film Plus: Тенис: Михаил Кукушкин - Даниил Медведев (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

08:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион

08:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Аякс - Байерн Мюнхен, мач от Шампионската лига

09:15 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, финали, Република Корея, смесени двойки, финал, директно

09:30 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Милан - среща от турнира "Лига Европа"

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Рома

10:00 Diema Sport: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Селта - Леганес

10:30 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Ратиофарм Улм - Морабанк Андора

11:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

12:00 Diema Sport: Волейбол: Добруджа - Пирин, мач от Суперлигата, повторение

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Ювентус

12:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Барселона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Културал Леонеса, шестнайсетинафинален мач реванш за Купата на краля

12:15 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Зенит

12:30 Nova Sport: Футбол: Витоша - Черно море, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 22-и епизод, повторение

14:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

14:00 Film Plus: Тенис: Юлия Путинцева - Бернарда Пера (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - I полуфинал, повторение)

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион

14:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Хетафе - Реал Сосиедад

14:30 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Евертън, мач от английската Висша лига, директно

14:50 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Кашима Антлърс /Япония/ - Гуадалахара /Мексико/ - среща от втория кръг пряко предаване от Ал Аин /ОАЕ/

15:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Самюел Юмтити", документален филм

15:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, директно

15:30 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

15:45 Film Plus: Тенис: Киан Уан - Андреа Петкович (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - II полуфинал, повторение)

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - ЦСКА Москва

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Пари Сен Жермен

16:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Анадолу Ефес

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хановер - Байерн Мюнхен, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Болтън Уондърърс - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип, директно

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Бърнли, мач от английската Висша лига, директно

17:05 Film Plus: Тенис: Юлия Путинцева - Киан Уан (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - финал, повторение)

17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Валядолид - Атлетико Мадрид

17:30 Diema Sport: Футбол: Берое - Левски, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Байерн М

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Хофенхайм - Мьонхенгладбах

18:45 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Дарушафака

19:00 Film Plus: Тенис: Мирза Басич - Михаил Южни (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Интер - Удинезе

19:30 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Норич Сити, мач от Чемпиъншип, директно

19:30 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Уест Хям Юнайтед, мач от английската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Борусия Дортмунд - Вердер Бремен, директно

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Мадрид - Райо Валекано

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:45 Film Plus: Тенис: Денис Шаповалов - Матео Беретини (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Diema Sport: Футбол: Нант - Монпелие, мач от френската Лига 1, директно

21:30 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Ювентус

21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Валенсия

22:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

22:55 Diema Sport: Футбол: Дижон - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, запис

23:00 Film Plus: Тенис: Михаил Южни - Роберто Баустиста-Агут (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:30 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Хераклес - ПСВ Айндховен /bukmeikar.com



