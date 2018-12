Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Ратиофарм Улм - Морабанк Андора

06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Барселона - Тотнъм Хотспър

07:00 Film Plus: Тенис: Дамир Джумхур - Лукас Мидлер (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Уеска - Реал Мадрид

08:30 Eurosport: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г в Уругвай, финал

09:00 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Цюрих - среща от турнира "Лига Европа"

09:30 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г в Уругвай, финал

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

10:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 22-и епизод, повторение

10:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Сампдория

10:50 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Аин /ОАЕ/ - Уелингтън /Нова Зеландия/

11:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 22-и епизод, повторение

11:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Селтик - Залцбург

12:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 20-и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Вера Лапко - Андреа Петкович (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - I четвъртфинал, повторение)

12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Анадолу Ефес

12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Валенсия - Севиля

12:05 Nova Sport: Футбол: Рединг - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение

13:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, финали, Република Корея, директно

13:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Виляреал - Спартак Москва

13:00 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

13:50 Film Plus: Тенис: Фиона Феро - Киан Уан (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Емен - Фейенорд

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Фиорентина

14:55 BNT 3: Футбол: Севиля - Краснодар - среща от турнира "Лига Европа"

15:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Арсенал - Карабах

15:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

15:15 BNT: Обзор "Лига Европа"

15:30 Film Plus: Тенис: Александра Крунич - Бернарда Пера (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Барселона

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Галатасарай - Порто

16:40 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Милан - среща от турнира "Лига Европа"

17:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Рапид Виена - Рейнджърс

17:30 Diema Sport: Футбол: Славия - Верея, мач от Първа професионална лига, директно

18:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

18:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Самюел Юмтити", документален филм

18:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място

18:10 Film Plus: Тенис: Катерина Козлова - Юлия Путинцева (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

18:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

18:30 BNT 3: Футбол: Лудогорец - Цюрих - среща от турнира "Лига Европа"

18:30 Diema Sport 2: Волейбол: Добруджа - Пирин, мач от Суперлигата, директно

18:30 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - обзори

19:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Аякс - Байерн Мюнхен, мач от Шампионската лига

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Eurosport 2: Футбол: Световно първенство за девойки до 17 г в Уругвай, финал

20:00 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

20:20 BNT 3: Обзор "Лига Европа"

20:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

20:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга

21:00 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"

21:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Дарушафака

21:30 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Байерн Мюнхен - Жалгирис

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Нюрнберг - Волфсбург, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Diema Sport: Футбол: Ница - Сент Етиен, мач от френската Лига 1, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Селта - Леганес

23:20 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

23:20 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:30 Film Plus: Тенис: Андрей Рубльов - Ян-Ленард Щруф (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:30 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Милан - среща от турнира "Лига Европа"



