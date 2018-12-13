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Райони без ток във Варна днес

13.12.2018 09.29

Днес на 13 декември в няколко района на Варна са възможни електросмущения, причината е обслужване и неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, съобщиха от ЕРП-Север.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч., гр. Варна - ул. Академик Методи Попов 1, 2, 5, 7, 14, 18, 20; ул. Антон Неделчев 11, 24, 26; ул. Григорий Цамблак 9; ул. Доспат 33, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; ул. Кракра 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; ул. Средна гора 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44; ул. Тодор Влайков 14 бл. 7; ул. Черни връх 50, 54, 56, 58. Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 16:00 ч. в районите на карето, заключено между ул. Кракра, бул. Христо Ботев, ул. Девня, ул. Т. Влайков, ул. Кап. Райчо, ул. Братя Тедески .

- от 13:00 ч. до 17:00 ч., гр. Варна - бул. “Сливница“ № 131, 135; ул. “Отец Паисий“ № 4, 6, 8, 10; ул. “Страхил Войвода“ № 5 вх. А, Б, В, № 7; ул. “Моис Леви“ № 28; Фирмите: “МИГ-МАРКЕТ“ ООД, “ЕКСЕЛ-Т“ ЕООД, “ТАНДЕМ 18“ ООД, “ВИС-ТУР“ ЕООД; светофарна уредба на кръстовище бул. “Сливница“ и ул. “Отец Паисий“.

- от 09:00 ч. до 15:00 ч., гр. Варна - местност Боровец Юг.

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