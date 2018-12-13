Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион

06:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място

06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Галатасарай - Порто

08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Рома

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Леванте

08:40 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /6 епизод/

09:30 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Каен, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Ювентус

10:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Фрозиноне

10:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор

11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док.филм

12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 16-и епизод, повторение

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 22-и епизод, повторение

12:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, финали, Република Корея, директно

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион

12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Уникаха

12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Валядолид

12:00 Film Plus: Тенис: Адриан Манарино - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига, повторение

13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

13:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Зволе - Аякс

14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - ЦСКА Москва

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Рома

14:10 Film Plus: Тенис: Кей Нишикори - Кевин Андерсън (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение

15:10 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Аин /ОАЕ/ - Уелингтън /Нова Зеландия/

16:00 Nova Sport: Футбол: Преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Байерн М

16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Локомотив Кубан - Цедевита

16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Наполи

16:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, финали, Република Корея

16:30 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

17:00 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Далас Маверикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, повторение

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзори

18:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Финал

18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Еспаньол - Барселона

18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

18:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

18:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Анадолу Ефес

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

19:40 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Рапид Виена - Рейнджърс

19:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"

19:50 BNT 3: Футбол: Севиля - Краснодар - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Севиля

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 22-и епизод

20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 20-и епизод, директно

20:00 bTV Action: Виляреал - Спартак Москва (футбол от Лига Европа)

20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Екселсиор

20:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Самюел Юмтити", документален филм

20:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

21:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

21:00 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение

21:30 BNT: Студио Футбол коментарно предаване

21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:55 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Милан - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Атина

22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Барселона

22:00 bTV Action: Арсенал - Карабах (футбол от Лига Европа)

22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Селтик - Залцбург

22:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място

22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер

22:00 BNT: Футбол: Лудогорец - Цюрих, среща от турнира на "Лига Европа" пряко предаване от Разград

23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

23:30 Film Plus: Тенис: Евгени Донской - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

23:45 BNT 3: Футбол: Севиля - Краснодар - среща от турнира "Лига Европа"

23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол" /bukmeikar.com



06:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион06:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Галатасарай - Порто08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Рома08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Леванте08:40 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /6 епизод/09:30 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"10:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Каен, мач от френската Лига 1, повторение10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Ювентус10:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Фрозиноне10:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док.филм12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 16-и епизод, повторение12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 22-и епизод, повторение12:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, финали, Република Корея, директно12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Уникаха12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Валядолид12:00 Film Plus: Тенис: Адриан Манарино - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига, повторение13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение13:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Зволе - Аякс14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - ЦСКА Москва14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Рома14:10 Film Plus: Тенис: Кей Нишикори - Кевин Андерсън (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение15:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение15:10 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Аин /ОАЕ/ - Уелингтън /Нова Зеландия/16:00 Nova Sport: Футбол: Преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Байерн М16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Локомотив Кубан - Цедевита16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Наполи16:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, финали, Република Корея16:30 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)17:00 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Далас Маверикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, повторение18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзори18:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Финал18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Еспаньол - Барселона18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение18:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"18:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Анадолу Ефес19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване19:40 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Рапид Виена - Рейнджърс19:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"19:50 BNT 3: Футбол: Севиля - Краснодар - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Севиля20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 22-и епизод20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 20-и епизод, директно20:00 bTV Action: Виляреал - Спартак Москва (футбол от Лига Европа)20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Екселсиор20:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Самюел Юмтити", документален филм20:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"21:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор21:00 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение21:30 BNT: Студио Футбол коментарно предаване21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"21:30 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)21:55 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Милан - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Атина22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Барселона22:00 bTV Action: Арсенал - Карабах (футбол от Лига Европа)22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Селтик - Залцбург22:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер22:00 BNT: Футбол: Лудогорец - Цюрих, среща от турнира на "Лига Европа" пряко предаване от Разград23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение23:30 Film Plus: Тенис: Евгени Донской - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)23:45 BNT 3: Футбол: Севиля - Краснодар - среща от турнира "Лига Европа"23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол" /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели



