Спортът по телевизията днес
13.12.2018 07.50
06:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион
06:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място
06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Галатасарай - Порто
08:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Рома
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Кристъл Палас, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Леванте
08:40 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /6 епизод/
09:30 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
10:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Каен, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Ювентус
10:00 Film Plus: Футбол: Реал /Сосиедад/ - Валядолид (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Наполи - Фрозиноне
10:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор
11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док.филм
12:00 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 16-и епизод, повторение
12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 22-и епизод, повторение
12:00 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, финали, Република Корея, директно
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Шахтьор Д - Олимпик Лион
12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Уникаха
12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Валядолид
12:00 Film Plus: Тенис: Адриан Манарино - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - I полуфинал, повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Морабанк Андора, мач от испанската баскетболна лига, повторение
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Зволе - Аякс
14:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Реал М - ЦСКА Москва
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Рома
14:10 Film Plus: Тенис: Кей Нишикори - Кевин Андерсън (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II полуфинал, повторение)
15:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Царско село, мач от Втора професионална лига, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига, повторение
15:10 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Аин /ОАЕ/ - Уелингтън /Нова Зеландия/
16:00 Nova Sport: Футбол: Преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Аякс - Байерн М
16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Локомотив Кубан - Цедевита
16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Наполи
16:30 Eurosport 2: Тенис на маса: Световен тур, финали, Република Корея
16:30 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)
17:00 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"
17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Далас Маверикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, повторение
18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - обзори
18:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Финал
18:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Еспаньол - Барселона
18:05 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
18:15 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
18:45 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Анадолу Ефес
19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:40 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Рапид Виена - Рейнджърс
19:45 bTV Action: Студио "Лига Европа"
19:50 BNT 3: Футбол: Севиля - Краснодар - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Севиля
20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 22-и епизод
20:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"
20:00 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 20-и епизод, директно
20:00 bTV Action: Виляреал - Спартак Москва (футбол от Лига Европа)
20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Екселсиор
20:30 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Самюел Юмтити", документален филм
20:35 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
21:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"
21:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
21:00 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
21:30 BNT: Студио Футбол коментарно предаване
21:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"
21:30 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Жирона (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
21:55 BNT 3: Футбол: Олимпиакос - Милан - среща от турнира "Лига Европа" пряко предаване от Атина
22:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Реал Мадрид - Барселона
22:00 bTV Action: Арсенал - Карабах (футбол от Лига Европа)
22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Селтик - Залцбург
22:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място
22:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер
22:00 BNT: Футбол: Лудогорец - Цюрих, среща от турнира на "Лига Европа" пряко предаване от Разград
23:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
23:30 Film Plus: Тенис: Евгени Донской - Мартин Клижан (St. Petersburg Open, Санкт Петербург; ATP WORLD TOUR 250 - повторение)
23:45 BNT 3: Футбол: Севиля - Краснодар - среща от турнира "Лига Европа"
23:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол" /bukmeikar.com
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