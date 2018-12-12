Спортът по телевизията днес
12.12.2018 07.56
06:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Полуфинален мач
06:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Шалке 04 - Локомотив Москва
07:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кардиф Сити - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение
08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Валенсия - Севиля
08:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Бетис - Олимпиакос
10:00 Nova Sport: Футбол: Сент Етиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение
10:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Алавес (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
10:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Борнемут - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение
10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Рома
10:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Стандард Лиеж - Севиля
11:35 Bloomberg TV: Пеле: Кралят на футбола - док.филм
12:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Ратиофарм Улм - Морабанк Андора
12:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Атлетик Билбао - Жирона
12:00 Film Plus: Тенис: Адриан Менедес-Месейрас - Адриан Манарино (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - I четвъртфинал, повторение)
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, повторение
12:30 BNT 3: Футбол: Холандия - Франция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"
12:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Милан - Дюделанж
13:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Витоша, мач от Първа професионална лига, повторение
13:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение
14:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Екселсиор
14:00 Nova Sport: Футбол: Тулуза - Лион, мач от френската Лига 1, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Торино
14:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Рейнджърс - Виляреал
14:40 Film Plus: Тенис: Иво Карлович - Сам Куери (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - II четвъртфинал, повторение)
15:00 Diema Sport: Волейбол: Левски - Пирин, мач от Суперлигата, повторение
15:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Фулъм, мач от английската Висша лига, повторение
15:30 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа"
16:00 Nova Sport: Футбол: Преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение
16:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа Валенсия - Зенит
16:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Барселона - Тотнъм Хотспър
16:10 Film Plus: Тенис: Руди Албот - Кей Нишикори (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - III четвъртфинал, повторение)
16:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Спартак М - Рапид Виена
17:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Детройт Пистънс - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА, повторение
17:20 BNT 3: Световно клубно първенство по футбол: Ал Аин /ОАЕ/ - Уелингтън /Нова Зеландия/ пряко предаване от Ал Аин /ОАЕ/
18:00 Max Sport 1: Баскетбол: Еврокупа УНИКС - Уникаха
18:00 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, повторение
18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Уеска - Реал Мадрид
18:05 Nova Sport: Футбол: Рединг - Шефилд Юнайтед, мач от Чемпиъншип, повторение
18:20 Film Plus: Тенис: Кевин Андерсън - Франсис Тиафо (New York Open, Ню Йорк; ATP WORLD TOUR 250 - IV четвъртфинал, повторение)
18:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"
18:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
19:00 bTV Action: Шампионска лига (обзор)
19:00 Max Sport 2: Баскетбол: Еврокупа Локомотив Кубан - Цедевита
19:30 Ring.BG: Студио УЕФА Шампионска лига
19:30 bTV Action: Студио "Шампионска лига"
19:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 16-и епизод
19:55 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Виктория Пилзен - Рома
20:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 22-и епизод, директно
20:00 bTV Action: Реал Мадрид - ЦСКА Москва (футбол от Шампионска лига)
20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ливърпул - Наполи
21:15 Nova Sport: Футбол: Монако - Ница, мач от френската Лига 1, повторение
21:30 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно
21:30 Film Plus: Футбол: Уеска - Реал /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)
21:45 Diema Sport 2: Футбол: Преиграване от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, директно
22:00 bTV Action: Аякс - Байерн Мюнхен (футбол от Шампионска лига)
22:00 Ring.BG: ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Йънг Бойс - Ювентус
22:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място
22:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение
22:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Цървена звезда - Пари Сен Жермен
23:15 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение
23:40 Diema Sport 2: Студио "Купа на Футболната асоциация", директно /bukmeikar.com
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