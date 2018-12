Още снимки: test Guns N’ Roses, Стиви Стивънс и Black Sabbath в една банда Новата супергрупа Deadland Ritual се оформи миналата седмица, съобщава Z Rock. В нея влизат легендата на "Сабат" Гийзър Бътлър, бившият барабанист на GNR Мат Соръм, китаристът на Били Айдъл и автор на най-големите му хитове Стиви Стивънс, плюс вокалът на "Апокалиптика" Франки Перес.



Днес те разкриха и дебютния си сингъл Down In Flames.



"Налагаше ми се да свикна с идеята да почна отново от нулата, което е хубаво”, казва 69-годишният Гийзър Бътлър. - Беше предизвикателство за мен, но наистина ми хареса музиката, която чувах. Това не е типичното метъл или хард рок звучене.”



Вокалът Перес добавя:



"Нямам търпение хората да ни видят на живо. Едно от нещата, на които искам да наблегна най-силно, е че ние сме абсолютно чиста проба, 100% рокендрол банда. Пълни сме с енергия и искаме да я покажем в страхотни шоута.”



