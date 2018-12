Още снимки: test 5 обикновени неща, които ще ви заредят с коледно настроение В декемврийските дни, когато до Бъдни вечер и Коледа остава все по-малко, коледното настроение хем започва да се прокрадва в емоциите ни, хем като знаем колко време още има дотогава, колко работа и задачи трябва да отметнем, и някак все още не ни е особено коледно...



Коледните и новогодишни празници са един от най-чаканите моменти от цялата година. Момент за почивка, веселба, добро настроение и много усмивки. Взимаме си почивка от работа, цялото семейство се събира, раздават се подаръци, и във въздуха се носи Коледната магия.



Именно за тази магия ще говорим днес. Кои са малките неща, които превръщат този период от годината в толкова магически и очакван момент? Ще изброим малките неща, които изпълват ежедневието ни по време на празниците, които са толкова характерни и специфични и които могат да подсилят присъствието на коледния дух и да придадат приятно коледно настроение...



Представяме ви 5 от тях:



1. Елхата



Може би най-централния елемент за праника. Ако все още не сте украсили вашата, не забравяйте, че без елха, няма къде да се оставят подаръците...



2. Свещи



Освен класическите коледни украшения, можете да запалите и няколко ароматни свещи. Игривите движения на техните малки пламъчета ще допринесат за домашния уют.



3. Коледните песни



Музиката е един от основните източници на настроение. Когато заговорим за Коледа, няма как да не споменем и някои от емблематичните коледни песни. Без значение дали говорим за вечните детски коледни песнички като "Тиха нощ, свята нощ" и "шаро и първият сняг" или за класическите поп песни "Last Christmas" на Wham! и "All i want for Christmas is you" на Mariah Carey, музиката е в основата на всяка коледа изпълнена с настроение...



4. Аромата на канела



Голяма част от емоциите, които изпитваме са свързани с обонянието ни. Без значение дали пиете чай, кафе или пък обичате да си похапвате сладки коледни курабийки, аромата на канела ще ви отнесе в страната на приказките и ще ви облее с топлия си коледен аромат...



5. Греяното вино



Както се казва in vino veritas. С виното неизменно се покачва и настроението. А и ако правите греяно вино ще имате още един повод да използвате и канела. /radio1.bg



