Още снимки: test Приключиха състезанията по тенис на маса от Общинскитe ученически игри Приключиха състезанията по тенис на маса, част от Общинските ученически игри 2018/2019г., организирани от дирекция „Спорт". Турнирът бе разпределен във възрастовите групи от V-VII клас и от VIII-X клас за момчета и момичета. За първи път през тази учебна година участниците имаха възможността да се участват и по двойки. Класираните на призовите места получиха почетна грамота, предметни награди, медали и купа. След натоварените състезателни дни и оспорвани двубои финалното отборно класиране и индивидуалните победители са следните:



V-VII клас



Отборно първенство (момичета):



1-во място – СУ „Найден Геров“



2-ро място – ОУ „Св. Иван Рилски“



3-то място – ОУ „Васил Априлов“







Отборно първенство (момчета):



1-во място - СУ ‘‘Климент Охридски‘‘



2-ро място – VII СУ ‘‘Найден Геров‘‘



3-то място – СУЕО ‘‘А. С. Пушкин‘‘







Индивидуално първенство (момичета):



1-во място – Николая Димитрова (VII СУ „Найден Геров‘‘)



2-ро място – Антоанета Кръстева (VII СУ „Найден Геров‘‘)



3-то място – Надежда Димитрова (ОУ „Св. Иван Рилски‘‘)



3- то място – Хриска Красимирова (ОУ „Св. Иван Рилски‘‘)







Индивидуално първенство (момчета):



1-во място – Виктор Димчев (СУ ‘‘Климент Охридски‘‘)



2-ро място – Михаил Трифонов (VII СУ „Найден Геров‘‘)



3-то място – Емил Деков (СУ ‘‘Климент Охридски‘‘)



3-то място – Траян Минков (СУЕО ‘‘А. С. Пушкин‘‘)







VIII-X клас



Отборно първенство (момичета):



1-во място – IV ЕГ ‘‘Фредерик Жолио-Кюри‘‘



2-ро място – Първа езикова гимназия



3-то място – ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘







Отборно първенство (момчета):



1-во място - ПГИ „Д-р Иван Богоров‘‘



2-ро място - ВТГ „Г. С. Раковски‘‘



3-то място - ПГ по Електротехника







Индивидуално първенство (момичета):



1-во място – Звезделина Кънчева (ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘)



2-ро място – Николета Личева (ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘)







Индивидуално първенство (момчета):



1-во място – Александър Димитров (ПГИ ‘‘Д-р Иван Богоров‘‘)



2-ро място – Павел Еленов (ПГ по Електротехника)



3-то място – Ивайло Сотиров (ПГИ ‘‘Д-р Иван Богоров‘‘)



3-то място – Павел Божидаров (СУХНИ ‘‘К. Преславски‘‘)



Приключиха състезанията по тенис на маса, част от Общинските ученически игри 2018/2019г., организирани от дирекция „Спорт". Турнирът бе разпределен във възрастовите групи от V-VII клас и от VIII-X клас за момчета и момичета. За първи път през тази учебна година участниците имаха възможността да се участват и по двойки. Класираните на призовите места получиха почетна грамота, предметни награди, медали и купа. След натоварените състезателни дни и оспорвани двубои финалното отборно класиране и индивидуалните победители са следните:V-VII класОтборно първенство (момичета):1-во място – СУ „Найден Геров“2-ро място – ОУ „Св. Иван Рилски“3-то място – ОУ „Васил Априлов“Отборно първенство (момчета):1-во място - СУ ‘‘Климент Охридски‘‘2-ро място – VII СУ ‘‘Найден Геров‘‘3-то място – СУЕО ‘‘А. С. Пушкин‘‘Индивидуално първенство (момичета):1-во място – Николая Димитрова (VII СУ „Найден Геров‘‘)2-ро място – Антоанета Кръстева (VII СУ „Найден Геров‘‘)3-то място – Надежда Димитрова (ОУ „Св. Иван Рилски‘‘)3- то място – Хриска Красимирова (ОУ „Св. Иван Рилски‘‘)Индивидуално първенство (момчета):1-во място – Виктор Димчев (СУ ‘‘Климент Охридски‘‘)2-ро място – Михаил Трифонов (VII СУ „Найден Геров‘‘)3-то място – Емил Деков (СУ ‘‘Климент Охридски‘‘)3-то място – Траян Минков (СУЕО ‘‘А. С. Пушкин‘‘)VIII-X класОтборно първенство (момичета):1-во място – IV ЕГ ‘‘Фредерик Жолио-Кюри‘‘2-ро място – Първа езикова гимназия3-то място – ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘Отборно първенство (момчета):1-во място - ПГИ „Д-р Иван Богоров‘‘2-ро място - ВТГ „Г. С. Раковски‘‘3-то място - ПГ по ЕлектротехникаИндивидуално първенство (момичета):1-во място – Звезделина Кънчева (ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘)2-ро място – Николета Личева (ПГХ и ХВТ ‘‘Д.И.Менделеев‘‘)Индивидуално първенство (момчета):1-во място – Александър Димитров (ПГИ ‘‘Д-р Иван Богоров‘‘)2-ро място – Павел Еленов (ПГ по Електротехника)3-то място – Ивайло Сотиров (ПГИ ‘‘Д-р Иван Богоров‘‘)3-то място – Павел Божидаров (СУХНИ ‘‘К. Преславски‘‘) Днес+ Запази и Сподели



