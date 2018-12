Още снимки: test Молинари бе определен за ,,най-добър голфър“ в Европейския тур за 2018 Франческо Молинари бе определен за ,,най-добър голфър“ в Европейския тур за 2018 година след незабравим сезон. Италианецът печели наградата за първи път в кариерата си, а през кампанията се наслади на успехи в The Open, The PGA Championship и The Race to Dubai.



36-годишният състезател помогна на Европа да триумфира с Райдър Къп, печелейки пет от пет възможни точки. Той се превърна в първият европеец, който постига успехи във всичките си пет двубоя на най-престижната отборна надпревара в голфа. Молинари сформира страхотен тандем с Томи Флийтуд, а партньорството им стана известно като „Молиуд“.



,,Невероятно е“, бяха първите му думи за Sky Sports News. ,,Горд съм от наградата за ,,най-добър голфър“. Наред с много други неща, в началото на сезона не съм си и мечтал за това отличие, знаейки какви играчи има в Европейския тур. Затова съм изключително горд от постижението си. Това е отражение на прекрасната година и ще се опитам да я повторя и през следващия сезон“, добави обнадеждено италианецът.



,,Горд съм от спечелените трофеи, но дори повече с нивото на игра, което поддържах през целия сезон. Началото бе добро, но не толкова, колкото това, което последва. От победата в Уентуърт всичко започна да се движи по възходяща и достигнах до ниво на представяне, което не бях достигал преди в кариерата ми. Знам колко труд и усилия ми коства това и че следващата година няма да е по-лесна, но ще дам всичко от себе си“, завърши Молинари. /БГНЕС



