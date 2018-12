Още снимки: test Музата на Андрю Лойд Уебър ще пее в България Музата на Андрю Лойд Уебър, за която той създава някои от знаменитите си произведения като „Фантомът от операта“, ще пее в България. Сара Брайтман ще пристигне за концерт у нас на 20 октомври 2019 г. в зала 1 на НДК по покана на „София мюзик ентърпрайсис“.



Гостуването ѝ в София е част от турнето ѝ Hymn: Sarah Brightman In Concert, започнало през тази година в Южна Америка. Световната обиколка на Брайтман включва повече от 125 концерта на пет континента. Певицата предупреждава почитателите си да „очакват неочакваното“.



Световна слава Сара Брайтман постига след дебюта си на Броудей през 1988 г. в главната роля във „Фантомът от операта“. Албумът с музиката от спектакъла се продава в 40-милионен тираж. Другият голям връх в кариерата ѝ е дуетът с Андреа Бочели Time To Say Goodbye. Тя е единственият артист, оглавявал едновременно класацията на „Билборд“ и за класическа, и за денс музика, носител е на повече от 180 златни и платинени награди в повече от 40 държави.



58-годишната днес Брайтман издаде 15-ия си студиен албум Hymn на 9 ноември тази година. Това е първият ѝ студиен запис след Dreamchaser от 2013-а. Песента, дала заглавието на албума, е написана от английската прогресив рок банда „Баркли Джеймс Харвест“. Сред авторите на новите ѝ песни са американецът Ерик Уитъкър (Fly To Paradise), японската суперзвезда, музикант и композитор Йошики (Miracle) и немският диджей Паул Калбренър (Sky and Sand). В албума е включена и нова интерпретация на Time To Say Goodbye с нов текст, който самата тя е написала.



Билетите за концерта на Сара Брайтман са на цени от 70 до 150 лв. Онлайн продажбата им започва на 11 декември, вторник, от 10 ч.



