Single bells, single bells: Преимуществата да нямаш гадже по Коледа Коледа, подобно на Св. Валентин, е сред онези празници на които хората без половинки се чувстват отритнати от обществото, защото според близките и приятелите им, нямат с кого да споделят топлината и уюта на празника.



Самотните жени са по-щастливи, отколкото другите си мислят



Дали обаче сингълите се чувстват така? Със сигурност лавината от снимки на годежни пръстени в Instagram и коледните романтични филми по телевизията, може и да всяват известна тъга в необвързаните, но всъщност да си сам на Коледа, има и своите предимства.



№1 Няма да прекарате празниците в пътуване.

Нормално е на Коледа да сте с най-близките си, но когато имате половинка, това означава да посетите и неговите близки и роднини. Уговорките с двете семейства, често неуспешните опити да угодите на всички и същевременно да не се скарате с любимия, е нещо с което необвързаните не трябва да се борят. Когато сте сами на Коледа, ще разполагате с повече време за семейството си, което бихте загубили в път и разправии, ако имате човек до себе си.



Image result for couple on christmas fighting



№2 Ще пропуснете цялата паника с подаръците.

И не става дума само за финансовата част, а по-скоро за стресът около избирането на перфектния подарък за любимия. Ето и кои са критериите, на които да отговаря този подарък: да е скъп, но не твърде много, за да не поставите партньора си в неудобна ситуация; да е нещо за което той мечтае през цялата година и вие много добре знаете какво е то; половинката ви да няма и представа какво ще му подарите.



Избирането на подаръци за най-близките ви хора е достатъчно стресиращо, така че да сте сингъл и да си спестите и стреса от подаръка на любимия, си е истинско преимущество.



№3 Време е за парти!

Около Коледа повечето двойки изпадат в едно особено състояние: прекарват всяка минута заедно сгушени пред телевизора с чаша вино и идеята да се отделят един от друг е просто немислима. Колкото и романтично да звучи, това обикновено означава и много пропуснати коледни и новогодишни партита. Когато сте необзързани по празниците, имате пълната свобода да посещавате всяко готино и светско събитие, да флиртувате и пиете до зори, без никой да ви смъмря или ревнува.



Бонус: Освен на партита, може да се отдадете и на кратка почивка в планината на ски с приятели или пък да заминете за някоя езкотична и топла дестинация, ако не си падате по студеното време. /missbloom.bg



