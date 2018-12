Още снимки: test Спортът по телевизията днес 01:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Далас Маверикс - Хюстън Рокетс, мач от НБА, директно

06:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Каляри - Рома

07:10 Film Plus: Тенис: Катерина Синякова - Каролине Вожняцки (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - III четвъртфинал, повторение)

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Полуфинален мач

08:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Лацио - Сампдория

10:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

10:00 Nova Sport: Футбол: Пари Сен Жермен - Монпелие, мач от френската Лига 1, повторение

10:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Берое, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Еспаньол - Барселона

10:30 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, запис

11:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

11:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Мач за трето място

11:30 BNT 3: Футбол: Ворскла - Арсенал - среща от турнира "Лига Европа"

11:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Тотнъм - Интер

12:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ "Сера Ферер", документален филм

12:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Валенсия (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Левски - Етър, мач от Първа професионална лига, повторение

12:30 Nova Sport: Футбол: Септември - Дунав, мач от Първа професионална лига, директно

13:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

13:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Ейбар - Леванте

13:30 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

13:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Сасуоло - Фиорентина

13:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Атлетико М - Монако

14:00 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

14:00 Film Plus: Тенис: Гаел Монфис/Дориан Дюкоа - Марсело де Молинер/Пурав Раджа (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

14:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Финал

14:30 Diema Sport 2: Волейбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Суперлигата, директно

14:40 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа"

15:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Архивите на Ла Лига"

15:00 Diema Sport: Футбол: Верея - ЦСКА, мач от Първа професионална лига, директно

15:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

15:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСЖ - Ливърпул

15:50 Film Plus: Тенис: Пабло Карено-Буста/Гилермо Дуран - Гералд Мелцер/Серхио Галдос (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

16:00 Max Sport 1: Студио "Волейбол"

16:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Удинезе - Аталанта

16:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Каен, мач от френската Лига, директно

16:15 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Емен - Фейенорд

16:30 Diema Sport 2: Студио "Волейбол", директно

16:30 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

16:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Майнц 05 - Хановер, директно

17:15 Film Plus: Тенис: Алберт Рамос Виньолас - Роберто Кирос (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

17:15 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Уеска - Реал Мадрид

17:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

17:30 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Славия, мач от Първа професионална лига, директно

17:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, мач от английската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Лил - Реймс, мач от френската Лига 1, директно

18:30 Max Sport 3: Студио "Футбол"

19:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Дженоа - СПАЛ

19:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Мьонхенгладбах - Щутгарт, директно

19:10 Film Plus: Тенис: Каспер Рууд - Гаел Монфис (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

19:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Сосиедад - Валядолид

20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 21-и епизод, повторение

20:30 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 21-и епизод, повторение

20:30 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига, директно, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:55 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, обзор на кръга

21:10 Film Plus: Тенис: Пабло Кареньо Буста - Андрей Мартин (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Торино

21:45 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Бетис - Райо Валекано

22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Diema Sport: Футбол: Сент Етиен - Марсилия, мач от френската Лига 1, директно

22:30 Film Plus: Тенис: Циан Уан - Арина Сабаленка (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory - IV четвъртфинал, повторение)

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Детройт Пистънс - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА, директно

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"



