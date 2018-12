Още снимки: test Канадският съд решава за мярката за неотклонение срещу директора на „Хуауей“ Съдебното заседание за мярката за неотклонение на финансовата директорка на китайската компания "Хуавей" (Huawei Technologies Co Ltd), задържана във Ванкувър, ще продължи на 10 декември, предаде Ройтерс, цитирана от БНТ.



Мън Ванчжоу се яви вчера в съда във Ванкувър, където бе задържана на 1 декември по искане на САЩ, докато сменя полет на път за трета страна. Тя е обвинена от американското правосъдие, че е прикривала връзките на компанията с фирма, която се опитвала да продаде оборудване на Иран в нарушение на американските санкции, заяви канадски прокурор по време на съдебното заседание, продължило пет часа.