Още снимки: test Тръмп нарече бившия си държавен секретар Тилърсън "тъп" и "ленив" Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на критиките на бившия си държавен секретар Рекс Тилърсън, като го нарече "тъп" и ленив" ден след като той разказа как предупреждавал президента да не предприема неща, които биха нарушили закон или договор на САЩ, предаде Ройтерс.



Тръм уволни (с туит) Тилърсън през март след серия публични разногласия за политиката спрямо Северна Корея, Русия и Иран. Освен политическите спорове, отношенията между двамата бяха обтегнати от медийни твърдения, че Тилърсън в частен разговор нарекъл Тръмп "идиот".



Разказвайки за преживяванията си в Държавния департамент, Тилърсън описа президента като "доста недисциплиниран - не обича да чете, не чете информационните доклади, не обича да вниква в подробности".



Според Тилърсън отношенията им се развалили, защото казвал на президента, че той не може да върши някои неща, защото са незаконни или биха нарушили договори.



"Налагаше се да му казвам: Вижте, г-н президент, разбирам какво искате да направите, но не може да го направите по този начин. Това нарушава закон, нарушава договор. Това наистина го ядосваше", разказа Тилърсън.



Тилърсън говори на събитие в Хюстън, Тексас - първата му публична поява от почти девет месеца. Думите му бяха цитирани от Си Би Ес и "Хюстън кроникъл".



"Тревожи ме това, че американците изглежда се интересуват толкова малко от проблемите, че се задоволяват със 128 букви", добави още бившият първи дипломат, намеквайки за Туитър, предпочитаното от президента средство за комуникация.



Тръмп отвърна на удара отново с туит.



"Майк Помпейо върши страхотна работа. Много се гордея с него. Неговият предшественик Рекс Тилърсън нямаше необходимия умствен капацитет. Той беше тъп като пън (dumb as a rock) и не можах да се отърва от него достатъчно бързо. Беше дяволски мързелив (lazy as hell). Сега е напълно различно. Страхотен дух в Държавния департамент", написа Тръмп. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отговори на критиките на бившия си държавен секретар Рекс Тилърсън, като го нарече "тъп" и ленив" ден след като той разказа как предупреждавал президента да не предприема неща, които биха нарушили закон или договор на САЩ, предаде Ройтерс.Тръм уволни (с туит) Тилърсън през март след серия публични разногласия за политиката спрямо Северна Корея, Русия и Иран. Освен политическите спорове, отношенията между двамата бяха обтегнати от медийни твърдения, че Тилърсън в частен разговор нарекъл Тръмп "идиот".Разказвайки за преживяванията си в Държавния департамент, Тилърсън описа президента като "доста недисциплиниран - не обича да чете, не чете информационните доклади, не обича да вниква в подробности".Според Тилърсън отношенията им се развалили, защото казвал на президента, че той не може да върши някои неща, защото са незаконни или биха нарушили договори."Налагаше се да му казвам: Вижте, г-н президент, разбирам какво искате да направите, но не може да го направите по този начин. Това нарушава закон, нарушава договор. Това наистина го ядосваше", разказа Тилърсън.Тилърсън говори на събитие в Хюстън, Тексас - първата му публична поява от почти девет месеца. Думите му бяха цитирани от Си Би Ес и "Хюстън кроникъл"."Тревожи ме това, че американците изглежда се интересуват толкова малко от проблемите, че се задоволяват със 128 букви", добави още бившият първи дипломат, намеквайки за Туитър, предпочитаното от президента средство за комуникация.Тръмп отвърна на удара отново с туит."Майк Помпейо върши страхотна работа. Много се гордея с него. Неговият предшественик Рекс Тилърсън нямаше необходимия умствен капацитет. Той беше тъп като пън (dumb as a rock) и не можах да се отърва от него достатъчно бързо. Беше дяволски мързелив (lazy as hell). Сега е напълно различно. Страхотен дух в Държавния департамент", написа Тръмп. Днес+ Запази и Сподели