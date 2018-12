Още снимки: test Студентите празнуват 8 декември За поколения български студенти този ден е еуфоричен – това е Студентският празник 8 декември и така е вече десетилетия.



Сменят се поколенията и "Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus" не може да не вълнува, защото означава и младост, и вълнение от ученето, което всеки сам е избрал, а и перспектива.



И така е от далечни времена - смята се, че студентският химн Gaudeamus igitur е използван още през XIII век и авторите му са неизвестни. Съвременният текст е написан от скитащия немски поет К. В. Киндлебен през 1781 година, а за мелодия е използвана по-рано създадена (1717 г.) песен от Я. Г. Гюнтер.



Но, да сме обективни - едва ли много от днешните студенти знаят това, но друга латинска сентенция гласи: "О, времена, о нрави!". И все пак това е празник на младостта, на тези млади хора, които винаги са най-будната част от обществото не само в българската история – стига само да се вгледаме в отминалия ХХ век. За ХХІ ще отсъжда времето, но и в България, а и в цяла Европа студентите не се дават на натиск.



Студентският празник се чества официално от 1903 година, когато се е отбелязвал 15-годишният юбилей на Софийския университет и датата става празник на всички студенти в България.



Тази дата е особено знаменателна с тази тъжна годишнина, но е и повод не само младите да имат смелостта и куража да бъдат бунтари в един не толкова демократичен и справедлив свят. /БГНЕС