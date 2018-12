Още снимки: test Спортът по телевизията днес 06:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Венло

06:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Леванте - Атлетик Билбао

06:00 Max Sport 3: Футбол: Байерн ТВ Вердер Бремен - Байерн Мюнхен, мач от германската Бундеслига

06:45 Film Plus: Тенис: Куан Уан - Моника Пюиг (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - II четвъртфинал, повторение)

08:00 Film Plus: Тенис: Анет Контавейт - Катерина Синиакова (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - IV четвъртфинал, повторение)

08:00 Diema Sport: Футбол: Витоша - Верея, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Барселона - Виляреал

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Прая - Екзаджъбашъ

09:00 BNT 3: Футбол: Италия - Португалия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Светът на Ла Лига"

10:00 Film Plus: Футбол: Жирона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Финикс Сънс, мач от НБА, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Торино - Дженоа

10:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Олимпиакос

10:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

10:45 BNT 3: Футбол: Швейцария - Белгия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Байерн Мюнхен - Бенфика

12:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Венло

12:00 Film Plus: Тенис: Корентрм Муте - Адриан Менендес-Масейрас (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

12:35 BNT 3: Футбол: Франция - Уругвай - приятелска среща

13:00 Diema Sport: Футбол: Черноморец Балчик - Локомотив София, мач от Втора професионална лига, повторение

14:00 Nova Sport: Футбол: Солихъл Муурс - Блекпул, мач от втори кръг за Купата на Футболната асоциация, повторение, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Наполи - Цървена звезда

14:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Джъдзян - Волеро

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Милан - Парма

14:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 21-и епизод, повторение

14:45 Film Plus: Тенис: Пабло Андухар - Стефано Травалия (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

15:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, повторение

15:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

16:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Културал Леонеса, шестнайсетинафинален мач реванш за Купата на краля

16:00 Nova Sport: Футбол: Нант - Марсилия, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: ПСВ Айндховен - Барселона

16:10 BNT 3: Баскетбол: Франция - България - квалификационна среща за световно първенство

17:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Прая - Екзаджъбашъ

17:15 Film Plus: Тенис: Ернесто Ескобедо - Иво Карлович (Ecuador Open, Кито; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - повторение)

17:30 Diema Sport: Футбол: Пирин - Царско село, мач от Втора професионална лига, директно

18:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Локомотив М - Галатасарай

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

18:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Наполи

19:00 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

19:30 Film Plus: Футбол: Примера Дивисион - обзор на изминалия кръг

19:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Анадолу Ефес - Реал Мадрид

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

20:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

20:30 Diema Sport 2: "Да скъсаш мрежата", предаване за английски футбол (2018-19), 15-и епизод

20:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Преди кръга"

20:45 Diema Sport: "Преди кръга", предаване за български футбол (2018-19), 19-и епизод, директно

21:00 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, преди кръга

21:00 Max Sport 3: Студио "Футбол"

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:20 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

21:30 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Преди кръга"

21:30 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Панатинайкос - Фенербахче

21:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Ювентус - Интер

21:30 Eurosport 2: Футбол: Бундеслига, Вердер Бремен - Фортуна Дюселдорф, директно

21:30 Film Plus: Футбол: Леванте - Атлетик /Б/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:45 Diema Sport: Футбол: Монако - Ница, мач от френската Лига 1, директно

21:45 Diema Sport 2: Футбол: Уест Бромич Албиън - Астън Вила, мач от Чемпиъншип, директно

22:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Леганес - Хетафе

23:20 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

23:25 Max Sport 3: Студио "Футбол"

23:30 Film Plus: Тенис: Доминика Цибулкова - Ирина Сабаленка (Dongfeng Motor Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

23:30 BNT 3: Футбол: Байер Леверкузен - Лудогорец - среща от турнира "Лига Европа"

23:35 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи ПСВ Айндховен - Екселсиор



