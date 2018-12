Още снимки: test Как Китай успя да "открадне" американски сателит Работниците в Boeing Co. в завода в Лос Анджелис са почти готови с нов сателит, който използва конфиденциална технология, на която американската армия разчита. Той бе поръчан от местна стартираща компания, която иска да подобри достъпа до интернет в Африка, разказва The Wall Street Journal. Всъщност обаче, поръчката за сателита е платена с китайски държавни пари, според корпоративни и съдебни документи и източници, близки до проекта.



Около $200 милиона са преведени от държавна китайска финансова компания в сложна сделка, включваща офшорни компании, разкрива изданието.



Тази технология ще помогне на Китай да сглоби и последното парче от пъзела, докато комуничестическата държава се опитва да осигури статута си на световна суперсила и да застане редом със Съединените американски щати. Тя ще помогне на Поднебесната империя и да вдъхне нова сила на космическата си програма, както и на инициативите, чрез които Пекин иска да доминира във високотехнологични индустрии и да увеличи влиянието си в развиващия се свят



Редица американски закони изрично забраняват изнасянето на технология за изграждането на сателити в Китай. Заради това сателитите на комунистическата страна изостават значително от тези, произведени в Америка.



Настоящи и бивши членове на американската администрация, както и хора, близки до стартъпа Global IP, е опасяват, че в крайна сметка сателитът може да бъде използван от китайското правителство или армия, или пък той да бъде разглобен и технологията му копирана.



Американските граждани, основали стартиращата компания - Емил Юзефзадех и Умар Джавед, твърдят, че са заявили на Boeing още преди две години, че Китай спонсорира тяхната поръчка. По-късно, те са предупредили още и че китайски финансисти активно са се намесвали в проекта.



В писмено становище, от компанията заявяват, че винаги предприемат мерки, за да изпълнят американското законодателство и да защитят националния интерес. Boeing, вторият най-голям реципиент на федерални средства след Lockheed Martin, допълва още, че е получила разрешение да изнесе сателита от Департамента по търговия.



Компанията отказва да отговори какво точно е декларирала пред държавата и финансирането на сделката. Департаментът също е коментира. Детайлите излизат на бял свят след спор между основателите на стартиращата компания и държавната китайска компания, която е осигурила финансирането - China Orient Assent Management Co.



Компанията е собственост на китайското Министерство на финансите, а сред най-високопоставените ? мениджъри са старши членове на Комунистическата партия. В есе, публикувано от новинарската агенция Xinhua, председателят ? подчертава ролята на компанията в осигуряването на финансиране за военни технологии, които да бъдат придобити от Китай.



Основателите на Global IP в крайна сметка напускат компанията и завещат дело срещу дъщерна компания на China Orient, като твърдят, че тя е поела контрол над проекта в нарушение на американското законодателство. Бахрам Пурманд, главен изпълнителен директор на Global IP сега, твърди, че компанията не е контролирана от Китай.



Идеята за сателит, който да осигури по-добра интернет услуга в Африка, се ражда през 2008 г. Двамата основатели изчисляват, че ще са нужни над $100 милиона, за да постигнат сделка с производител и над $400 милиона общо, за да изпратят сателита в орбита. Американските инвеститори са изразили притеснения около рисковете и набирането на средства вървяло бавно.



През юли 2015 г. Джавед получава и-мейл, в който от China Orient заяват, че са научили за проекта и искат да го финансират. След среща в Пекин, на която присъствал и сина на дългогодишния предводител на китайската армия, Global IP се съгласява да получи средства от China Orient чрез друга компанията. Роден в Шанхай бизнесмен с името Чарлс Ю Хои Инг създава компания на Британските вирджински острови - Bronzelink Holdings Ltd.



Дъщерна компания на China Orient - Dong Yin Development Ltd. - превела парите на Bronzelink чрез друга компания, регистрирана в офшорната зона.



В крайна сметка Bronzelink е превела на Global IP $175 милиона, придобивайки 75% дял, и отпуснала още $25 милиона кредитна линия. Независимостта на Bronzelink от китайското правителство е била изключително важна, за да може сделката да е законна.



След сделката, China Orient, чрез дъщерната компания, получила правото да одобри поне четирима души от борда на директорите на Global IP.



Основателите на компанията твърдят, че по време на разговори с президента на Boeing, отговорен за сателитния бизнес, са описали точно откъде идва тяхното финансиране. Марк Спивак, вече пенсионер, отказва коментар.



Дни преди крайния срок за подписване на договора през август 2016 г., няколко членове на борда на директорите, заедно с китайски адвокат, пристигат в компанията и изискват копие на проектоспоразумението, чертежи и други документи - въпреки че самият борд вече е одобрил подписването на сделката.



В самите документи е имало стотици страници, които описват точния метод на работа на технологията на Boeing, като повечето от тях са били специално обозначени като конфиденциални и забранени за износ.



През юни 2017 г. взаимоотношенията се влошават още повече. И основателите търсят легална помощ за определянето дали настоящата структура все още отговаря на американските закони и им дава правото да притежават американски сателит.



В крайна сметка адвокатът, цитирайки и "контрол чрез заплахи" и други тактики от одобрените от Китай директори, заключва, че Global IP не може да докаже, че е независима от Пекин.



По-късно, след като напуснали, те написали и писмо до Boeing, в което изразяват своите притенснения относно контрола на китайското правителство върху компанията им.



И основателите търсят легална помощ за определянето дали настоящата структура все още отговаря на американските закони и им дава правото да притежават американски сателит.В крайна сметка адвокатът, цитирайки и "контрол чрез заплахи" и други тактики от одобрените от Китай директори, заключва, че Global IP не може да докаже, че е независима от Пекин.По-късно, след като напуснали, те написали и писмо до Boeing, в което изразяват своите притенснения относно контрола на китайското правителство върху компанията им.В крайна сметка, ако Global IP успеят да изстрелят сателита, чийто тестове трябва да започнат скоро, притесненията са дали Китай няма да се опита да промени целта му след излизане в орбита. Към момента се очаква и решението на съда дали китайското правителство наистина контролира компанията - и най-вероятно то ще бъде решаващо за казуса. /money.bg