Спортът по телевизията днес

08:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Ботев Враца, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Ливърпул, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Леванте - Атлетик Билбао

08:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство Тренто - Кучине Лубе, финал

08:40 Film Plus: Тенис: Ришар Гаске - Лука Пуи (Open Sud de France, Монпелие; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

09:15 BNT 3: Футбол: Холандия - Франция - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

10:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига Понеделнишки обзор

10:00 Diema Sport: Футбол: Септември - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Челси, мач от английската Висша лига, повторение

10:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Аталанта - Наполи

10:10 Film Plus: Футбол: Барселона - Виляреал (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

10:15 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Олимпиакос - Будучност

11:10 BNT 3: Футбол: Германия - Холандия - среща от турнира на УЕФА "Лига на нациите"

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2018-19), 21-и епизод, повторение

12:00 Film Plus: Тенис: Камила Джорджи - Наоми Осака (Toray Pan Pacific Open, Токио; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

12:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - ПСВ Айндховен

12:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига Ювентус - Валенсия

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

12:30 Nova Sport: Футбол: Витоша - Верея, мач от Първа професионална лига, директно

13:10 Kanal 3: Футболен турнир "Проф. д-р Лъчезар Цоцорков" - детски финал

13:20 Film Plus: Тенис: Каролина Плишкова - Дона Векич (Toray Pan Pacific Open, Токио; WTA Premier - II полуфинал, повторение)

13:45 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство Факел - Асеко Ресовия, мач за трето място

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Фулъм - Лестър Сити, мач от английската Висша лига, запис

14:00 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А Рома - Интер

14:55 BNT 3: Баскетбол: България - Босна и Херцеговина - квалификационна среща за световно първенство

15:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Славия, мач от Първа професионална лига, директно

15:05 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2018-19), 2-и епизод, повторение

15:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролина Плишкова (Toray Pan Pacific Open, Токио; WTA Premier - финал и награждаване, повторение)

16:00 Max Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи Обзор

16:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига Реал Мадрид - Валенсия

16:00 Nova Sport: Футбол: Страсбург - Пари Сен Жермен, мач от френската Лига 1, повторение

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, запис

17:00 Film Plus: Тенис: Оливер Марах/Мате Павич - Макс Мирни/Филип Освалд (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал двойки, повторение)

17:00 Max Sport 1: Волейбол: Световно клубно първенство за жени Вакъфбанк - Волеро

17:15 bTV Action: Реал Мадрид (футбол от Купата на краля)

17:30 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Лудогорец, мач от Първа професионална лига, директно

17:35 BNT 3: Футбол: Челси - ПАОК - среща от турнира "Лига Европа"

18:00 Max Sport 3: Футбол: Испанска Ла Лига "Ла Лига: Протегната ръка", филм

18:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

18:30 Nova Sport: Футбол: Лион - Рен, мач от френската Лига 1, запис

18:45 Film Plus: Тенис: Роберто Баутиста Агут - Хуан Мартин Дел Потро (ASB Classic, Оукланд; 2018 ATP WORLD TOUR 250 - финал и награждаване, повторение)

19:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига - магазинно предаване

19:00 Max Sport 2: Футбол: Испанска Ла Лига "Хрониките на Ла Лига"

19:00 Max Sport 3: Футбол: Барса ТВ Барселона - Културал Леонеса, шестнайсетинафинален мач реванш за Купата на краля

19:30 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

19:30 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

20:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2018-19), 21-и епизод

20:00 Max Sport 1: Баскетбол: Евролига Будучност - Барселона

20:00 Max Sport 2: Баскетбол: Евролига Жалгирис - Олимпиакос

21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив, мач от Първа професионална лига, повторение

21:00 Max Sport 3: Футбол: Холандска Ередивизи Фейенорд - Венло

21:30 Film Plus: Футбол: Жирона - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2018/19 - повторение)

21:50 Max Sport 1: Студио "Баскетбол"

21:50 Max Sport 2: Студио "Баскетбол"

23:00 Max Sport 3: Футбол: Шампионска лига "УЕФА Шампионска лига", магазинно предаване

23:30 Max Sport 3: Футбол: Италианска Серия А "Екстра Калчо"

